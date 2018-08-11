Макарова, подвергшегося пыткам в ярославской колонии, признали потерпевшим и назначили ему государственную защиту
Евгения Макарова, подвергшегося пыткам в ярославской колонии, признали потерпевшим и назначили ему государственную защиту. Как именно будет обеспечиваться безопасность заключенного, пока не понятно, — рассказала «Эху Москвы» директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. Наталья Таубина добавила, ссылаясь на адвоката, что никаких следственных действий с участием Макарова как потерпевшего пока не проводилось.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
advokat52 advokat 11 августа 2018 | 19:30
ну не получилось обвинить его в том что он пальцами рук и ног удерживал 15 сотрудников ФСИН которые вырываясь нежно отталкивались дубинками от преступника