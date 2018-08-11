Полицейские приостановили работу мемориала Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту
Об этом «Эху Москвы» рассказала член движения «Солидарность» Надежда Митюшкина. Надежда Митюшкина подчеркнула, что мемориал в любом случае будет восстановлен.
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Об этом «Эху Москвы» рассказала член движения «Солидарность» Надежда Митюшкина. Надежда Митюшкина подчеркнула, что мемориал в любом случае будет восстановлен.
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Комментарии17
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dataan 11 августа 2018 | 19:05
Разогнать эту хератню! Мемориальщики заcpaные
kukrynx 11 августа 2018 | 19:09
dataan: Иди и разгони...
Разгоняльщик диванный.
bereshliberalivjamu 11 августа 2018 | 19:07
У мемориала теперь рабочий день есь, пост номер один для либерастни.
georgsemen 11 августа 2018 | 19:08
Всёпральна! Российская полиция всегда готова защитить своих граждан от любой беды и несправедливости! Гордые оленеводы Якутии, сильно настрадавшиеся от неправомерных действий этого мемориала, наконец-то вздохнули свободно!
m_doc 11 августа 2018 | 19:09
Митюшкина - это кто? Владычица морская или хозяйка всея Москвы? Оборзели бездельники.
venezianez49 11 августа 2018 | 19:14
О как !
Оказывается, этот "мемориал" ещё и работал ??!
grazschdanin 11 августа 2018 | 19:22
venezianez49:
Ну не бесплатно же там ежедневно по два-три фрика либеральной наружности стоят, за гражданами проходящими бдят, что бы ногами не наступили на либеральную святыню.
ua_bank 11 августа 2018 | 19:18
Хорошая новость! Мемориал упырю Борьке должен быть только в аду.
ugiazov 11 августа 2018 | 19:21
Когда был в Москве, Выбрал время, побывал на Немцовом мосту.
runarod 11 августа 2018 | 19:31
ugiazov: Что за "Немцов мост"? Это где Боруха пристрели чечены, нанятые хохлами, выдавшие себя им за ФСБешников?
homa_brutt 11 августа 2018 | 19:34
ugiazov: Ну,раз в Москве никаких других достопримечательностей нет, сойдёт и мост. Кому-что.
captainobvious 11 августа 2018 | 19:23
...лучше бы полицейские приостановили работу мемориала Бориса Ельцина
polsan 11 августа 2018 | 19:27
captainobvious: а ещё лучше тебя бы в каталажку свезли ))
runarod 11 августа 2018 | 19:28
Развели кучу компоста на фоне Кремля, свиньи.
kukrynx 11 августа 2018 | 19:33
runarod: А куча компоста у кремл. стены не беспокоит?
runarod 11 августа 2018 | 19:36
kukrynx: Там все чинно-благородно, а на мосту помойка какая-то.
tv_victim 11 августа 2018 | 19:35
То есть наконец-то убрали мусорную свалку? Так давно пора было!