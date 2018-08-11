Турция готова вести торговлю с партнерами, в том числе, с Россией в национальных валютах

Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган. В числе партнеров он также назвал Китай, Иран и Украину. По словам Эрдогана, если европейские страны захотят освободиться от давления доллара, Турция готова создать аналогичную систему и с ними.

Между тем, Турция готовит ответные меры на введенные Штатами новые пошлины на турецкие алюминий и сталь. Как говорится в заявлении турецкого МИДа, Дональд Трамп, принимая решение о введении пошлин, пренебрег правилами Всемирной торговой организации. Президент Эрдоган в статье для Нью-Йорк таймс дал понять, что односторонние действия США заставят Турцию искать новых партнеров.