Турция готова вести торговлю с партнерами, в том числе, с Россией в национальных валютах
Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган. В числе партнеров он также назвал Китай, Иран и Украину. По словам Эрдогана, если европейские страны захотят освободиться от давления доллара, Турция готова создать аналогичную систему и с ними.
Между тем, Турция готовит ответные меры на введенные Штатами новые пошлины на турецкие алюминий и сталь. Как говорится в заявлении турецкого МИДа, Дональд Трамп, принимая решение о введении пошлин, пренебрег правилами Всемирной торговой организации. Президент Эрдоган в статье для Нью-Йорк таймс дал понять, что односторонние действия США заставят Турцию искать новых партнеров.
Комментарии13
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lion64__2 11 августа 2018 | 18:39
Заверещат сейчас от негодования хомяки, особенно из высшей школы экономо-гомиков. Хозяева не получат свой процент, хомякам грантов не дадут.
navsegda 11 августа 2018 | 18:48
lion64__2: Лузеры всего мира объединяйтесь
vsehporvem 11 августа 2018 | 18:55
lion64__2: И турецкое хомячье негодует!
sadda 11 августа 2018 | 18:43
А кому интересна турецкая валюта? путирасты предпочитают доллары.
philanthrop 11 августа 2018 | 18:44
Конечно! Учитывая что за два дня лира обвалилась на 40 процентов, а за полгода в 2 раза, самый выгодный вариант - торговать в нац валютах.
ura_123 11 августа 2018 | 18:57
Чем он торговать собрался, помидорками? А нет,предложит рассеюшке свой алюминий,дешевле дерипаскиного)))
wojskowy Марек Качоровски 11 августа 2018 | 18:59
Ну если САМ ЭРДОГАН сказал, то тогда конечно! Эрдоган пять раз покупал С 400, пять раз отказывался, то четыре трубы газопровода из России в "Турецкий поток, то две, то с Россией и Ираном будем наводить порядок в Сирии, то все вопросы в Сирии будем решать совместно с США, а Ирану с его вооруженными бандитами ничего делать в Сирии. И после этого только неадекватный человек может с ним о чём-то договариваться. Интересно как это будет выглядеть на практике. Валюты всех этих стран нестабильны и что самое интересное зависят от действий США, которые одним словом могут их обрушить, что и происходит в настоящее время.
tag188 11 августа 2018 | 19:06
Турция готова вести торговлю с партнерами, в том числе, с Россией в национальных валютах
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Это явно не то, на что наш великий геополитик рассчитывал, когда "Турецкий поток" к другу Эрдогану тянул.
Точнее, он явно не ожидал, что за газ друг Эрдоган будет платить турецкими лирами.
philanthrop 11 августа 2018 | 19:06
Прикол. Насколько же все диктаторы тупые и предсказуемые. Ровно те же слова произносились и Чавесом, и Путиным и прочими. И где эта торговля в нац валютах? Кто хочет продать Венесуэле что то в боливарах, которые обесцениваются со скоростью в сотни раз в день?
post_v 11 августа 2018 | 19:21
philanthrop:
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про боливары - январь 2017
"..в Россию в течение последних трех лет были вывезены из Венесуэлы миллиарды наличных боливаров... По словам нескольких источников, крупные суммы наличных транспортировались в Россию на частных самолетах и в морских контейнерах. Венесуэльская валюта за это время обесценилась на черном рынке в 50 раз, а в России – образовался большой вторичный рынок боливаров. Ими торгуют, в том числе, на интернет-форумах, где в доказательство серьезности намерений перекупщики демонстрируют фото и видео комнат, забитых пачками боливаров в банковской упаковке.
...наличные из Венесуэлы могли вывозить российские компании, работавшие в стране. Хотя их венесуэльские контракты оформлялись в долларах, частично товары и услуги оплачивалась боливарами, которые сейчас можно поменять на доллары разве что на черном рынке по курсу 3750:1 – при официальном курсе 10 боливаров за доллар."
а потом вдруг выяснится, что кому-то обменивали тонны боливаров по официальному курсу 10:1 (а не 3750:1) - это намного прибыльнее, чем возить "аргентинскую муку" диппочтой!
georgsemen 11 августа 2018 | 19:35
post_v:
Всёпрально!
Боливар не вынесет двоих!(с)))))))
post_v 11 августа 2018 | 19:15
как в "Угадай мелодию" - "..а сегодня у нас одна турецкая лира равна одному американскому доллару" ?
seryj_wolk 11 августа 2018 | 19:21
Путину и в страшном сне такое не снилось, что за рфский газ Эрдоган будет платить стремительно обесценивающейся лирой. Два диктатора-ублюдка думают править миром! Смешно.