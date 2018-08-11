Военные Эстонии не обнаружили выпущенную по ошибке 7 августа испанским истребителем ракету «воздух-воздух»
Как передает Интерфакс, поиски в районе предполагаемого падения на земле прекращены и будут продолжены с воздуха. Впрочем, командующий ВВС Эстонии не исключает, что ракета могла упасть в болотистую почву и найти ее не удастся.
Напомним, после инцидента натовские летчики из Испании были отстранены от полетов. Их миссию продолжают португальские военные.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nestor199 11 августа 2018 | 18:38
Как-то в Иране упал американский вертолет, первыми к нему поспели наши. Кое-что отвинтили и унесли, унесли на своем горбу. А Эстония ближе ..................... :)))
vezdehod 11 августа 2018 | 18:58
Её в подвалах Лубянки допрашивают.
sensei54 11 августа 2018 | 19:10
nestor199: А на хрена рисковать из-за какого-то ржавого хлама?
stebinmaku 11 августа 2018 | 18:45
Вессьмаа отчевиидноо, ракеета «воздух-воздух» до наастоящегоо момеентаа проттолжаает находиитсяя в воостухее..
andy66 11 августа 2018 | 19:01
да, такая ракета на землю не падает...
конструкцией не предусмотрено
tremens_delirium 11 августа 2018 | 19:32
andy66: ✄ конструкцией не предусмотрено ✄
Оно и не предусмотрено, что она по своему разумению стартует, когда ей заблагорассудится.
komiccap_nkvd 11 августа 2018 | 18:46
осмотрев эту ракету, Путин сказал что она старого образца и интереса не представляет.
ждем когда запустят новую
parasuk_ 11 августа 2018 | 18:52
Надо литовских военных к поискам подключать. Лет через 5 поисков они тоже не найдут
a_111111 11 августа 2018 | 19:05
Для остряков, неоднократно слышал как военнослужащие Эстонии говорят между собой... на русском языке
estamp 11 августа 2018 | 19:18
a_111111: Ха... решил типа за младоевропейцев вступиться. Да не дергайся. Подъе.ать это завсегда. А накосячили таки испанцы. А на пространстве б.СССР матерятся все по-русски.
demosua 11 августа 2018 | 19:18
a_111111: остряки в ауте... А что по поводу ракеты?
captainobvious 11 августа 2018 | 19:28
a_111111: продолжительное проживание среди эстонцев оказывает необратимые воздуйствия на психику... и уже не важно, на каком языке вам привычнее говорить, главное, в кааакоооом теемпеее работает ваше сознание )))
tv_victim 11 августа 2018 | 19:19
Даллеко уллетелла раккетта.....
captainobvious 11 августа 2018 | 19:25
...в силу политико- географических особенностей ракету, выпущенную на территории Эстонии, следует искать в Латвии, Литве, Финляндии, Польше... и ещё скажите спасибо, если не в России )))
zukus 11 августа 2018 | 19:28
А кто-то сомневался, что будет иначе?
Эсстонцы ребята хозяйственный, поэтому, несмоттря на свою неннависти к русским, с удовольствием проддадут им все, что поставит им НАТТО.