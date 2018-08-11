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18:31, 11 августа 2018

Военные Эстонии не обнаружили выпущенную по ошибке 7 августа испанским истребителем ракету «воздух-воздух»

Как передает Интерфакс, поиски в районе предполагаемого падения на земле прекращены и будут продолжены с воздуха. Впрочем, командующий ВВС Эстонии не исключает, что ракета могла упасть в болотистую почву и найти ее не удастся.
Напомним, после инцидента натовские летчики из Испании были отстранены от полетов. Их миссию продолжают португальские военные.

Комментарии

15

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(комментарий скрыт)

nestor199 11 августа 2018 | 18:38

Как-то в Иране упал американский вертолет, первыми к нему поспели наши. Кое-что отвинтили и унесли, унесли на своем горбу. А Эстония ближе ..................... :)))

vezdehod 11 августа 2018 | 18:58

Её в подвалах Лубянки допрашивают.

sensei54 11 августа 2018 | 19:10

nestor199: А на хрена рисковать из-за какого-то ржавого хлама?

stebinmaku 11 августа 2018 | 18:45

Вессьмаа отчевиидноо, ракеета «воздух-воздух» до наастоящегоо момеентаа проттолжаает находиитсяя в воостухее..

andy66 11 августа 2018 | 19:01

да, такая ракета на землю не падает...
конструкцией не предусмотрено

tremens_delirium 11 августа 2018 | 19:32

andy66: ✄  конструкцией не предусмотрено   ✄

Оно и не предусмотрено, что она по своему разумению стартует, когда ей заблагорассудится.

komiccap_nkvd 11 августа 2018 | 18:46

осмотрев эту ракету, Путин сказал что она старого образца и интереса не представляет.
ждем когда запустят новую

parasuk_ 11 августа 2018 | 18:52

Надо литовских военных к поискам подключать. Лет через 5 поисков они тоже не найдут

a_111111 11 августа 2018 | 19:05

Для остряков, неоднократно слышал как военнослужащие Эстонии говорят между собой... на русском языке

estamp 11 августа 2018 | 19:18

a_111111: Ха... решил типа за младоевропейцев вступиться. Да не дергайся. Подъе.ать это завсегда. А накосячили таки испанцы. А на пространстве б.СССР матерятся все по-русски.

demosua 11 августа 2018 | 19:18

a_111111: остряки в ауте... А что по поводу ракеты?

captainobvious 11 августа 2018 | 19:28

a_111111: продолжительное проживание среди эстонцев оказывает необратимые воздуйствия на психику... и уже не важно, на каком языке вам привычнее говорить, главное, в кааакоооом теемпеее работает ваше сознание )))

(комментарий скрыт)

tv_victim 11 августа 2018 | 19:19

Даллеко уллетелла раккетта.....

captainobvious 11 августа 2018 | 19:25

...в силу политико- географических особенностей ракету, выпущенную на территории Эстонии, следует искать в Латвии, Литве, Финляндии, Польше... и ещё скажите спасибо, если не в России )))

zukus 11 августа 2018 | 19:28

А кто-то сомневался, что будет иначе?
Эсстонцы ребята хозяйственный, поэтому, несмоттря на свою неннависти к русским, с удовольствием проддадут им все, что поставит им НАТТО.

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