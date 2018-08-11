Военные Эстонии не обнаружили выпущенную по ошибке 7 августа испанским истребителем ракету «воздух-воздух»

Как передает Интерфакс, поиски в районе предполагаемого падения на земле прекращены и будут продолжены с воздуха. Впрочем, командующий ВВС Эстонии не исключает, что ракета могла упасть в болотистую почву и найти ее не удастся.

Напомним, после инцидента натовские летчики из Испании были отстранены от полетов. Их миссию продолжают португальские военные.