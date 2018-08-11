К прояснению судьбы российского танкера, заблокированного в Херсоне, подключилась омбудсмен Татьяна Москалькова

Она попросила свою украинскую коллегу Людмилу Денисову выяснить ситуацию с экипажем. Как передает ТАСС, Москалькова готова посетить команду судна, если получит разрешение украинской стороны. О реакции Денисовой пока не сообщалось.

Накануне СБУ в Херсоне заблокировало судно под российским флагом из-за того, что владелец якобы находится под санкциями. Впрочем, официально танкер не задержан.