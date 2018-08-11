К прояснению судьбы российского танкера, заблокированного в Херсоне, подключилась омбудсмен Татьяна Москалькова
Она попросила свою украинскую коллегу Людмилу Денисову выяснить ситуацию с экипажем. Как передает ТАСС, Москалькова готова посетить команду судна, если получит разрешение украинской стороны. О реакции Денисовой пока не сообщалось.
Накануне СБУ в Херсоне заблокировало судно под российским флагом из-за того, что владелец якобы находится под санкциями. Впрочем, официально танкер не задержан.
Комментарии13
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ugiazov 11 августа 2018 | 18:36
Официально не задержали. Но судно стоит. Как вам гибридное задержание?
johio 11 августа 2018 | 18:53
ugiazov: О да... Здесь явное нарушение прав человека!!!!!
vezdehod 11 августа 2018 | 18:56
С Олегом Снцовым у неё получился пролёт - подалась в степи Херсона.
bencionchik 11 августа 2018 | 18:38
Пусть экипаж объявляет голодовку! А мы расскажем как они себя прекрасно чувствуют! Дней, блин, через 90!
ura_123 11 августа 2018 | 18:42
bencionchik: И даже поправяться на несколько килограмм!(с) Москалькова
estamp 11 августа 2018 | 19:28
bencionchik: Взятие заложников?
olegleon 11 августа 2018 | 18:45
а что танкер вообще забыл в Херсоне????
bencionchik 11 августа 2018 | 18:48
olegleon: ...он заблудился....
barssuk 11 августа 2018 | 19:00
Танкер козломордых с командой только в обмен на украинских политзаключенных!
estamp 11 августа 2018 | 19:30
barssuk: только в обмен на украинских политзаключенных.
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А не дороговато Украине эти заложники обойдутся?
koshkairina 11 августа 2018 | 19:02
Ну, если ее вмешательство будет так же эффективно, как в деле "Нового величия", - то бедные наши моряки...
diximania1948 11 августа 2018 | 19:06
А этой надзирательнице чего надо?
estamp 11 августа 2018 | 19:26
Украина стала банальным гоп-стопом промышлять?
Если владелец судна под какими-то там санкциями, не надо было его (судно) впускать в украинский порт. И все. Я ж так понимаю к судну других претензий, типа "не заплатили", нет.