Водитель автобуса, перевернувшегося с детьми в Подмосковье, перед рейсом проходил медосмотр

Об этом сообщился детский омбудсмен Мособласти Ксения Мишонова. Ранее сообщалось, что водитель скончался за рулем от инфаркта. Машина, которая везла детей из подмосковного санатория, сошла в кювет и перевернулась. Шестеро из 23-х находившихся в салоне детей, получили легкие травмы. Им уже указана первая помощь. В настоящее время они уже едут домой в Нижний Тагил.