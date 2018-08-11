Водитель автобуса, перевернувшегося с детьми в Подмосковье, перед рейсом проходил медосмотр
Об этом сообщился детский омбудсмен Мособласти Ксения Мишонова. Ранее сообщалось, что водитель скончался за рулем от инфаркта. Машина, которая везла детей из подмосковного санатория, сошла в кювет и перевернулась. Шестеро из 23-х находившихся в салоне детей, получили легкие травмы. Им уже указана первая помощь. В настоящее время они уже едут домой в Нижний Тагил.
Комментарии5
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olegleon 11 августа 2018 | 18:43
а разве медосмотр предотвращает инфаркт?
poluputing 11 августа 2018 | 18:54
olegleon: кардиограмма определяет прединфарктное состояние
viktorova 11 августа 2018 | 18:44
До пенсии не дотянул?
olegleon 11 августа 2018 | 18:49
viktorova: да, до нынешней пенсии не дотянул. может понизить её до 45 лет для мужчин, если учесть что женщины в России на 13 лет дольше живут?
ugiazov 11 августа 2018 | 18:53
Неужели водила сам не чувствовал недомогания! Детей же вёз.