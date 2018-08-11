Механик из аэропорта Сиэтла угнал пассажирский самолет и разбился на нем

В правоохранительных органах США уже заверили, что это не было террористическим актом.

Турбовинтовой Bombardier Q400 несанкционированно вылетел из международного аэропорта Сиэтла когда в этой части Соединенных штатов был вечер пятницы. В твиттере аэропорта уточнялось, что лайнер компании Alaska Airlines в тот момент был без пассажиров. Он рассчитан на 76 человек. В угоне воздушного судна поначалу подозревали сотрудника авиакомпании. Позже пришло уточнение – это был 29-летний механик. Во время полета он поддерживал связь с диспетчером, и жаловался на то, что испытал нервное потрясение.

Очевидцы выложили в интернет видео, как пассажирский самолет маневрирует в небе над заливом Пьюджент. Его преследовали два истребителя, которые были подняты в воздух из-за этого инцидента. Закончилось все плачевно для угонщика. Лайнер упал в лесистой местности на острове неподалеку от города. В полиции говорят, что к серьезным последствиям это не привело. Предположительно, летчику не хватило навыков.

В правоохранительных органах не исключают, что речь может идти о попытке самоубийства.