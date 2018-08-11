Генпрокуратура Румынии завела уголовное дело в связи с действиями жандармов в ходе митинга в Бухаресте

Акция протеста накануне переросла в стычки демонстрантов с полицией, пострадали больше 450 человек.

Румынских жандармов могут привлечь к ответственности из-за превышения полномочий во время акций протеста в столице. Как сообщает местное издание Click, на вмешательстве Генпрокуратуры настоял президент страны Клаус Йоханнис. Ранее в правительстве Румынии заявили, что акты насилия были спровоцированы хорошо организованными группами неизвестных, которые напали атаковали полицейских с целью развязать конфликт. Премьер страны Виорика Дэнчилэ потребовала найти виновных.

Акция протеста в Бухаресте началась накануне и продолжалась в течение ночи. В ней приняли участие больше 60 тысяч человек. В результате столкновений с полицией пострадали сотни демонстрантов. 65 человек были доставлены в больницу, среди пострадавших – 24 сотрудника жандармерии. Акция носила антиправительственный характер и была направлена против политики правящей Социал-демократической партии. Ядром протеста стали румыны, живущие и работающие за рубежом.

Правящая партия Румынии потребовала от президента страны извиниться за осуждение действий жандармов во ходе разгона акции.