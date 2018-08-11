Грузинские власти уже три недели пытаются организовать транспортировку на родину серьезно заболевшего мальчика из РФ

Грузинские власти уже три недели пытаются организовать транспортировку на родину серьезно заболевшего 10-летнего мальчика из России. Всё упирается в визы для врачей, которые должны сопровождать ребенка.

Находящиеся в Грузии граждане России уже больше месяца ждут помощи от своей страны. Семья приехала на отдых из Нижнего Новгорода, но 10-летнему Ираклию Лекиашвили, у которого проблемы с сердцем, и с рождения уже перенес три операции, неожиданно стало плохо. Грузинские медики уверяют – для ребенка делается все возможное. Решение за родителями – если они согласятся на операцию – ее сделают. Возможности нанять специальный воздушный реанимобиль у грузинской стороны нет. Мальчик уже месяц после обострения болезни в грузинской клинике. Врачи диагностировали у ребенка непроходимость кишечника. Вмешательство привело к тому, что у ребенка образовался тромб на сердце. Семья почти месяц в консульском отделе России назначить спецрейс для перевозки тяжелого пациента. Транспортировка возможна только в лежачем положении со специальными приспособлениями. Родители обратились в МЧС, там переправили в Минздрав, а продолжение лечения в Грузии, говорит мать ребенка Наталья Милютина, стоит очень дорого — сумма уже перевалила за полмиллиона рублей и таких денег у семьи нет.

В грузинской клинике говорят, что несколько дней назад с ними связались из российского консульства, но не для решения вопроса о срочной перевозке ребенка, а лишь интересовались состоянием его здоровья.

В сложившейся ситуации, когда между странами нет дипломатических отношений, содействие может оказать диппредставительство или визовый центр в одной из соседних стран – так считает профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

Между тем, организовать транспортировку больного ребенка нужно в кратчайшие сроки – ему необходим постоянный присмотр врачей. Об этом «Эху Москвы» сообщил представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе. Грузинская сторона готова предоставить российской семье, которая настаивает на транспортировке больного ребенка спецсамолетом, всю необходимую медицинскую помощь, добавил он. «Грузинская сторона, в частности, министр здравоохранения Давид Сергеенко говорит о том, что они готовы предоставить медицинские услуги, которые в наших силах, готовы еще прооперировать ребенка, финансовая сторона не проблема. Грузинская сторона может взять на себя соответствующие расходы», — сказал З.Абашидзе.

Спецпредставитель также добавил, что у ребенка, ссылаясь на слова министра здравоохранения Грузии, оказалась «врожденная проблема с сердцем, поэтому пришлось прооперировать в детской клинической больнице». Состояние на данный момент у ребенка нормальное.

По словам З.Абашидзе, родители настаивают на том, чтобы ребенка «вывезли на родину спецсамолетом». «Организовать и взять на себя расходы для специального самолета грузинская сторона не может, но они могут предоставить врача реаниматолога и направить ребенка коммерческим рейсом. На это наше министерство здравоохранения подтверждает свою готовность», — подчеркнул он.

Секция интересов РФ при посольстве в Швейцарии в Грузии – консульское представительство РФ в Грузии, занимаются этим вопросом, — добавил сепцпредставитель. «У этой секции есть контакт с этой клиникой, они связываются, стараются найти выход из положения, и видимо, какое-то решение будет найдено», — заключил З.Абашидзе.

Абашидзе подчеркнул, что для Грузии неважно, есть ли между нашими странами дипотношения, когда речь идет о жизни ребенка.

Добавим, состояние маленького Ираклия стабильно тяжелое, и местные врачи могут лишь его поддерживать. По сведениям «Комсомольской правды», день пребывания в реанимации обходится родителям ребенка в 24 тысячи рублей. Друзья семьи и сочувствующие ведут сбор средств.