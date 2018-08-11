Сельский дом в Грузии, где провел последние дни первый президент страны, получил статус памятника культурного наследия

Сельский дом в Грузии, где провел последние дни первый президент страны Звияд Гамсахурдия, получил статус памятника культурного наследия. Гамсахурдия прожил в этом доме всего несколько месяцев и, по официальной версии властей, покончил там с собой в феврале 1994 года. Тело было вывезено в Чечню и лишь в 2007 году Гамсахурдия был перезахоронен в пантеоне писателей и общественных деятелей. Сейчас, как передает Интерфакс, дом находится в частном владении, но хозяева готовы передать его государству для организации музея.