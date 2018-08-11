Сельский дом в Грузии, где провел последние дни первый президент страны, получил статус памятника культурного наследия
Сельский дом в Грузии, где провел последние дни первый президент страны Звияд Гамсахурдия, получил статус памятника культурного наследия. Гамсахурдия прожил в этом доме всего несколько месяцев и, по официальной версии властей, покончил там с собой в феврале 1994 года. Тело было вывезено в Чечню и лишь в 2007 году Гамсахурдия был перезахоронен в пантеоне писателей и общественных деятелей. Сейчас, как передает Интерфакс, дом находится в частном владении, но хозяева готовы передать его государству для организации музея.
Комментарии1
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velbkeirf1 11 августа 2018 | 18:00
а здесь стульчик, веревка и мыльце первого президента прошу нечего не трогать руками следствие до сих пор не окончено