Число жертв лесных пожаров в окрестностях Афин достигло 94-х
По данным пожарной охраны, в больницах остается 31 человек с ожогами, 8 из них – в реанимации. Возникновению пожаров способствует небывалая жара. Столбик термометра поднимается в окрестностях столицы Греции до 38-40 градусов. Между тем, власти не исключают и версию умышленных поджогов. Прокуратура, которая расследует причины стихийного бедствия, допросила уже 25 чиновников разного ранга. Ее доклад ожидается в конце августа.
Комментарии1
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liquidsky__ 11 августа 2018 | 18:05
Было бы такое в Москве- либерда бы Путина приплела и от счастья на 7 небе была бы.