Число жертв лесных пожаров в окрестностях Афин достигло 94-х

По данным пожарной охраны, в больницах остается 31 человек с ожогами, 8 из них – в реанимации. Возникновению пожаров способствует небывалая жара. Столбик термометра поднимается в окрестностях столицы Греции до 38-40 градусов. Между тем, власти не исключают и версию умышленных поджогов. Прокуратура, которая расследует причины стихийного бедствия, допросила уже 25 чиновников разного ранга. Ее доклад ожидается в конце августа.