Суд в Москве зарегистрировал иск ФСО к актеру Леониду Ярмольнику

Ведомство требует взыскать с него более 800 тыс. руб. за разбитый в ДТП Mercedes. По сведениям РБК, первое слушание по иску назначено на 21 августа. Сам Ярмольник утверждает, что страховая компания возместила ФСО ущерб за разбитую машину еще два года назад. По словам актера, в аварии никто не пострадал, поврежденная машина была отремонтирована за один день.