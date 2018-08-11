Суд в Москве зарегистрировал иск ФСО к актеру Леониду Ярмольнику
Ведомство требует взыскать с него более 800 тыс. руб. за разбитый в ДТП Mercedes. По сведениям РБК, первое слушание по иску назначено на 21 августа. Сам Ярмольник утверждает, что страховая компания возместила ФСО ущерб за разбитую машину еще два года назад. По словам актера, в аварии никто не пострадал, поврежденная машина была отремонтирована за один день.
Комментарии10
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lager23 11 августа 2018 | 17:37
Лёня беги..!
В этой стране правды нет!
ext_lev_ev 11 августа 2018 | 17:41
Бандитская (из 90х) разводка на бабло - за поцарапанный бампер отнимают квартиру. хи-хи
Только бандиты нынче кристаллизовались и оформились в Госаппарат и его спецслужбы (по Пелевину, upper rat ("верховная крыса") и его СС)
shplint_05 11 августа 2018 | 17:41
Как еврей, так денежные заморочки. Такая нация.
polikarpich 11 августа 2018 | 17:48
shplint_05: Точно так. Кацап родился - еврей заплакал.
vilingrad 11 августа 2018 | 17:49
shplint_05: Как еврей, так"
Как русский ватан, так пустые карманы. Такой народец-богоносец:)
danko1 11 августа 2018 | 17:43
lager23: А зачем ФСО такие автомобили дорогие, если малый ремонт обходится в 800 тысяч?
И в автопарке президента сотни таких дорогих машин.
А потом этот мафиози тупой врет, что денег нет, когда с такой властью, тратящей на себя и своё обслуживание триллионы, денег для населения никогда не будет.
А вот содрать с Ярмольника деньги, когда в авариях чаще всего именно силовики виноваты, это для этих нелюдей святое.
bozk 11 августа 2018 | 17:42
На чью же сторону встанет самый независимый, не имеющий аналогов в мире суд ?
archibald_dandy_esquire 11 августа 2018 | 17:44
ну, вот, идиот же - тщательно демонстрируемая лояльность режиму не гарантирует защиту от этого самого режима - плати, дефективный, а то тебе ещё и терроризм навесят и будешь "цыплёнка табака" пожизненно вертухаям показывать
stebinmaku 11 августа 2018 | 17:45
За рулём "мерса" сидел явно не "цыплёнок табака"..
yralez 11 августа 2018 | 17:54
Запасаемся попкорном......загрызут ли путиниста ?