Экс-замглавы Межтопэнергобанка задержан в Москве
Как передает ТАСС, его подозревают в хищении 800 миллионов рублей. По данным из открытых источников, Межтопэнергобанк прекратил существование летом 2017 года из-за отзыва лицензии. В прошлом он входил в число 120 банков России по числу активов и чистой прибыли. Среди владельцев банка были Юрий Шутов, Игорь Сулькис и Леонид Меламед.
Комментарии7
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sokal123 11 августа 2018 | 17:33
Бедняга , он хотел как пахан .
belovnikita 11 августа 2018 | 17:36
Ха ха) Крысёнышы начали пожирать друг дружку - денежек на рашке из за санкций на всех крысят уже не хватает!
sagen 11 августа 2018 | 18:09
belovnikita: Умные люди давно предупреждали о таком развитии событий. Они уже не смогут жить не в роскоши, а для этого им надо красть. Нечего красть у державы, будут грабить тех, кто слабей. И так до самого конца. Перед Навальным стоит сложная задача - выбор темы. В этой череде "поиска воров" его находки не будут выглядеть убедительными. На пенсионную реформу делать упор тоже ему не следует. Там народ должен сам понять и на себе ощутить. Санкции? Вот об этом можно поговорить - что потеряли и что "выиграли".
plidurok Андрей Филимонов 11 августа 2018 | 17:43
Были "сталинские соколы" (те хоть летали), были "соколы жириновского" (неизвестно чем занимались), а этот - из отряда "путинских соколов", просто обязан был воровать.
luger_max_otto 11 августа 2018 | 18:05
Он не тот сокол, что летает, а совсем даже тот что дерьмо всю жизнь клюет.
askol2016 11 августа 2018 | 17:44
Путинисты разворовывают страну дочиста. Чего уж ждать от банков? Даже российское отделение Международного Красного Креста разворовало деньги со спецсчета, перечисленного от МКК, и теперь с русскими МКК не работает
tks 11 августа 2018 | 18:04
Путизм характеризуется двумя своими ипостасями: двор и свора.