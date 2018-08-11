Экс-замглавы Межтопэнергобанка задержан в Москве

Как передает ТАСС, его подозревают в хищении 800 миллионов рублей. По данным из открытых источников, Межтопэнергобанк прекратил существование летом 2017 года из-за отзыва лицензии. В прошлом он входил в число 120 банков России по числу активов и чистой прибыли. Среди владельцев банка были Юрий Шутов, Игорь Сулькис и Леонид Меламед.