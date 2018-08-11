Американский суд обязал производителя удобрений выплатить компенсацию садовнику в Сан-Франциско
Мужчина обвинял компанию в том, что из-за ее гербицида он получил рак в летальной стадии.
Американец Диуэн Джонсон должен будет получить с агрохимической компании Monsanto почти 300 млн. долларов в качестве возмещения ущерба его здоровью. Как рассказал сам истец, он работал садовником в нескольких калифорнийских школах, и для борьбы с сорняками использовал средство Roundup от 20 до 30 раз в год. Дважды он сам случайно подвергся воздействию гербицида, который производит Monsanto. 4 года назад врачи нашли у него лимфому, Джонсон уверен – всему виной именно то средство, что он использовал в работе. Присяжные согласились с такими обвинениями, передает CNN. Правда, сам потерпевший требовал от производителя более 400 млн. долларов Джонсон — один из более 800 истцов, который настаивают, что глифосат от Monsanto может
вызывать рак. Представители компании ссылаются на большое количество исследований, которые этого не подтверждают. С такой позицией согласно и Агентство по охране окружающей среды США.
Компания Monsanto известна также как один из лидеров по производству в прошлом вещества «Агент Оранж». Американские войска применяли его во время войны во Вьетнаме. Позже фирме пришлось выплатить компенсации гражданам США – ветеранам боевых действий. В самом Вьетнаме подсчитали, что от действий диоксина пострадали около 3 млн. жителей.
Комментарии3
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bozk 11 августа 2018 | 17:11
Какой бездуховный суд, нет чтоб арестовать пострадавшего !
ematveev 11 августа 2018 | 17:33
bozk:
Ты только это в новости увидел?
Добавлю, для общего развития о справедливости самого демократичного в мире суда:
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В 2004 году группа вьетнамских граждан подала гражданский иск в суд Нью-Йорка против Dow Chemical и Monsanto, чтобы их признали причастными к военным преступлениям. Однако суд отверг иск на том основании, что сама по себе продажа химических веществ не представляет собой военное преступление.
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Вьетнамцы до сих пор умирают.
США до сих пор не несет никакой ответственности.
Иски вьетнамцев до сих пор отклоняют.
Иски американцев ("ветеранов"-оккупантов) - удовлетворены.
velbkeirf1 11 августа 2018 | 17:48
Использовал средство РАУНДАП, дык его наши дачники почитай на хлеб мажут- ЭХО испугалось русской транскрипции?