Американский суд обязал производителя удобрений выплатить компенсацию садовнику в Сан-Франциско

Мужчина обвинял компанию в том, что из-за ее гербицида он получил рак в летальной стадии.

Американец Диуэн Джонсон должен будет получить с агрохимической компании Monsanto почти 300 млн. долларов в качестве возмещения ущерба его здоровью. Как рассказал сам истец, он работал садовником в нескольких калифорнийских школах, и для борьбы с сорняками использовал средство Roundup от 20 до 30 раз в год. Дважды он сам случайно подвергся воздействию гербицида, который производит Monsanto. 4 года назад врачи нашли у него лимфому, Джонсон уверен – всему виной именно то средство, что он использовал в работе. Присяжные согласились с такими обвинениями, передает CNN. Правда, сам потерпевший требовал от производителя более 400 млн. долларов Джонсон — один из более 800 истцов, который настаивают, что глифосат от Monsanto может

вызывать рак. Представители компании ссылаются на большое количество исследований, которые этого не подтверждают. С такой позицией согласно и Агентство по охране окружающей среды США.

Компания Monsanto известна также как один из лидеров по производству в прошлом вещества «Агент Оранж». Американские войска применяли его во время войны во Вьетнаме. Позже фирме пришлось выплатить компенсации гражданам США – ветеранам боевых действий. В самом Вьетнаме подсчитали, что от действий диоксина пострадали около 3 млн. жителей.