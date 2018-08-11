Силы безопасности Египта предотвратили попытку теракта рядом с христианским храмом в пригороде Каира
Как передают местные СМИ, смертник планировал атаку на прихожан, но подорвал себя раньше времени, чтобы избежать задержания. По информации силовых структур, теракт готовился осуществить молодой человек лет двадцати. На поясе у него была прикреплена взрывчатка. По всей видимости, террориста спугнули усиленные меры безопасности на площади перед храмом.
В результате никто не пострадал. Смертник погиб на месте.
Комментарии2
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lion64__2 11 августа 2018 | 17:13
Тамошние "режиссёры" и "вольные художники" теракт не сумели провести. Теперь если схватят "деятелей культуры", всякий хомяк обязан верещать в их пользу.
ugiazov 11 августа 2018 | 17:25
А попал ли он в мусульманский рай? Или попал, но без гвоз... без гурий.