Генпрокуратура Румынии возбудила уголовное дело после жесткого разгона антиправительственного митинга в Бухаресте
Сотрудники прокуратуры сейчас собирают все жалобы, поданные пострадавшими в разные отделения полиции города.
Демонстанты в Бухаресте намерены продолжать протесты, которые начались вчера вечером. Об этом несколько жителей города рассказали телеканалу Евроньюс.
Ранее сообщалось, что в результате столкновений с полицейскими пострадали не мене четырехсот манифестантов. Пострадавшие есть и среди правоохранителей. Действия жандармов уже осудили и президент Румынии, и премьер-министр.
Комментарии10
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suren_112 11 августа 2018 | 17:11
Правильно и делали, что разгоняли. Антиправительственный митинг учинили враги демократии и кремлевские приспешники.
ugiazov 11 августа 2018 | 17:21
Даже Румыния - Европа. А РФ - ханский улус.
serhio_25__ 11 августа 2018 | 17:29
ugiazov: ""Даже Румыния - Европа. А РФ - ханский улус. "" - ага, разогнали протестующих дубинками, водометами и газом. 400 пострадавших, около сотни в больнице. Европа, не то что кровавая Рашка, где протестующих нежно относят в автозаки, где эти протестующие спокойно ведут онлайн трансляции с телефонов.
damned367 11 августа 2018 | 17:42
serhio_25__: Ага, а в тюрьмах по нескольку тысяч человек в год запытывают насмерть. Портянка, ты звезданулась?
homa_brutt 11 августа 2018 | 18:02
damned367: /в тюрьмах по нескольку тысяч человек в год запытывают насмерть/
С этого места поподробнее пожалуйста. Откуда инфа?
Трындеть-не мешки ворочать...
serhio_25__ 11 августа 2018 | 18:05
damned367: Тебя что ли насмерть запытали?
yralez 11 августа 2018 | 17:22
На полицаев жалобы собирают ?
У чапек шары выпучились.
velbkeirf1 11 августа 2018 | 17:30
действия жандармов осудил президент Румынии..............
синдром Януковича- хорошо что его не было среди демонстрантов
tag188 11 августа 2018 | 17:34
Действия жандармов уже осудили и президент Румынии, и премьер-министр.
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Еще бы. У Румынии есть опыт по расстрелу президента с рейтингом в 96%.
Если что, румыны и повторить могут...
za_stalina 11 августа 2018 | 17:48
Президент румынии хочет на 2х стульях посидеть как Янукович. И нашим и вашим. Ну предашь полицию в следующий раз они защищать не будут тебя. Как пел Розенбаум: "Стрелять так стрелять".