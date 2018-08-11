Генпрокуратура Румынии возбудила уголовное дело после жесткого разгона антиправительственного митинга в Бухаресте

Сотрудники прокуратуры сейчас собирают все жалобы, поданные пострадавшими в разные отделения полиции города.

Демонстанты в Бухаресте намерены продолжать протесты, которые начались вчера вечером. Об этом несколько жителей города рассказали телеканалу Евроньюс.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений с полицейскими пострадали не мене четырехсот манифестантов. Пострадавшие есть и среди правоохранителей. Действия жандармов уже осудили и президент Румынии, и премьер-министр.