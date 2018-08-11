Z Архив новостей новости
5 10 6 873
17:02, 11 августа 2018

Генпрокуратура Румынии возбудила уголовное дело после жесткого разгона антиправительственного митинга в Бухаресте

Сотрудники прокуратуры сейчас собирают все жалобы, поданные пострадавшими в разные отделения полиции города.

Демонстанты в Бухаресте намерены продолжать протесты, которые начались вчера вечером. Об этом несколько жителей города рассказали телеканалу Евроньюс.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений с полицейскими пострадали не мене четырехсот манифестантов. Пострадавшие есть и среди правоохранителей. Действия жандармов уже осудили и президент Румынии, и премьер-министр.

Комментарии

10

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

suren_112 11 августа 2018 | 17:11

Правильно и делали, что разгоняли. Антиправительственный митинг учинили враги демократии и кремлевские приспешники.

ugiazov 11 августа 2018 | 17:21

Даже Румыния - Европа. А РФ - ханский улус.

serhio_25__ 11 августа 2018 | 17:29

ugiazov: ""Даже Румыния - Европа. А РФ - ханский улус. "" - ага, разогнали протестующих дубинками, водометами и газом. 400 пострадавших, около сотни в больнице. Европа, не то что кровавая Рашка, где протестующих нежно относят в автозаки, где эти протестующие спокойно ведут онлайн трансляции с телефонов.

damned367 11 августа 2018 | 17:42

serhio_25__: Ага, а в тюрьмах по нескольку тысяч человек в год запытывают насмерть. Портянка, ты звезданулась?

homa_brutt 11 августа 2018 | 18:02

damned367: /в тюрьмах по нескольку тысяч человек в год запытывают насмерть/
С этого места поподробнее пожалуйста. Откуда инфа?
Трындеть-не мешки ворочать...

serhio_25__ 11 августа 2018 | 18:05

damned367: Тебя что ли насмерть запытали?

yralez 11 августа 2018 | 17:22

На полицаев жалобы собирают ?
У чапек шары выпучились.

velbkeirf1 11 августа 2018 | 17:30

действия жандармов осудил президент Румынии..............
синдром Януковича- хорошо что его не было среди демонстрантов

tag188 11 августа 2018 | 17:34

Действия жандармов уже осудили и президент Румынии, и премьер-министр.
===================
Еще бы. У Румынии есть опыт по расстрелу президента с рейтингом в 96%.
Если что, румыны и повторить могут...

za_stalina 11 августа 2018 | 17:48

Президент румынии хочет на 2х стульях посидеть как Янукович. И нашим и вашим. Ну предашь полицию в следующий раз они защищать не будут тебя. Как пел Розенбаум: "Стрелять так стрелять".

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 6 августа Поздравить…

5 552 6 8425 06.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 112 6 11133 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Блоги

Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…

5 345 6 34593 09.08
Kсша, рф, санкции, скрипаль, политика, события
Блоги

Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год) О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ

5 117 6 11666 07.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

К сожалению, судебные ошибки случаются во всем мире, Темерханов не единственный Осуждение Темерханова и лишение его свободы сделало его в глазах чеченского народа и миллионов молодых людей из других регионов, человеком отомстившим за надругательство над Эльзой Кунгаевой и её убийство Юрием Будановым…

5 233 6 38967 04.08
Kпамять, общество, чечня, мнения
Интервью Персонально ваш

Захар Прилепин гость: Захар Прилепин писатель

Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…

5 135 6 15324 09.08
#слушать 41:41 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Навальный играющий Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..

5 119 6 13587 08.08
Kполитика, пенсии, навальный, события
Голосование
Считаете ли вы новые санкции США справедливыми?
5 62 6 7573 09.08
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 291 6 35846 07.08
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Новости

Несколько колонн грузовиков за последние дни пересекли российско-украинскую границу в Донбассе Причем, проезжали они в том месте, где нет никаких контрольно-пропускных пунктов…

5 58 6 7392
Голосование
Кто начал войну в 2008 году?
5 80 6 10256 08.08
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Роман Романов: Я заново влюбляюсь в наш город Последние изменения в нашем городе, которые мне особенно приятно видеть, это преобразование парков, скверов, маленьких улиц в центре города, появление большого количества велосипедистов…

5 56 6 7194 10.08
Kмосква, мнения
Блоги

+ Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны «На эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами»…

5 320 6 42346 10.08
8читать ;смотреть
Kмедведев, экономика, сша, политика, санкции, видео, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Екатерина Проничева: Москва стала очень дружелюбна к тем, кто в ней живет Москва – очень красивый город, он стал очень человечным. Я живу в центре, мне больше всего нравится то, что в выходной день можно собраться и пойти погулять…

5 88 6 11760 09.08
Kмосква, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Отдельным чиновникам выгодны потоки беженцев. Они не думают, что будет потом, что будет через 10 лет. Это люди-однодневки, которым важно сейчас набить свои карманы…

5 64 6 8541 08.08
#слушать 42:14 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Kукраина, видео, сетевизор, политика, передачи
Блоги

+ Акция протеста против правительства в Бухаресте Акция протеста против правительства в Бухаресте Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие. Президент страны осудил разгон протестующих..

5 140 6 18790 00:49
8читать ;смотреть
Kпротесты, фото, видео, общество, румыния, события

Популярное за неделю

Новости

Федеральная служба охраны подала в суд на актера Леонида Ярмольника Ведомство хочет взыскать с него более 800 тысяч рублей за автомобиль, поврежденный в ДТП два года назад на Кутузовском проспекте…

5 16 6 20076
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Водитель врет — он и есть соучастник. И у меня вопрос — почему наш грозный МИД, вместо того, чтобы требовать выдачи водителя, это вранье некритически повторяет и рассказывает нам бред…

5 155 6 151699 04.08
#слушать 47:32 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 77 6 14032 06.08
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Пенсионная реформа: предпосылки Для того чтобы хоть как то  защитить людей пока еще не пенсионного возраста, но в силу определённых причин не востребованных в рамках новой экономики, в научной литературе рядом ученых был предложен термин «безусловный базовый доход», который несомненно является эволюцией пенсионной системы…

5 16 6 429315 09.08
Kпенсии, общество, история, события
Блоги

Егор Куроптев продюсер

+ Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Актер и певец о войне и дружбе, России, Грузии и Украине, воспоминаниях о событиях августа 2008 года…

5 299 6 177739 08.08
8читать ;смотреть
Kрф, грузия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7173711
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3608042

Сегодня в эфире