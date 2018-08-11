Суд в Кисловодске арестовал более десяти гражданских активистов, которых задержали в городской администрации
Как сообщила «ОВД-Инфо» представитель Ставропольской общественной организации «Жилище» Елена Павлова, задержанные получили от 7 до 15 суток ареста по обвинению в неповиновении требованиям сотрудников полиции и нарушение порядка проведения публичного мероприятия. 9 августа около 60 человек пришли в администрацию города, заранее записавшись на прием. Однако полиция без объяснения причин стала их задерживать, в том числе инвалидов и женщин с детьми.
Комментарии4
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yralez 11 августа 2018 | 17:07
Будут знать, как боярам челобитную подавать.....на коленях.
Пусть к царю обратятся......да не забывают про колени.
alladinov 11 августа 2018 | 17:33
Гады! Сволочи! Русофобы! Великий Вождь и Любимый Учитель разрешил им валежник собирать, а им всё мало. Валите в свой Израиль! Роисся, вперде!
ugiazov 11 августа 2018 | 17:23
Да как они смели! Здесь вам не Хранция какая. И даже не Румыния.
archibald_dandy_esquire 11 августа 2018 | 17:51
ugiazov:
" полиция без объяснения причин стала их задерживать, в том числе инвалидов и женщин с детьми. "
нет ничего героичней, нежели издеваться над инвалидами и женщинами с детьмя, но оккупационная полиция РФ добрая - инвалидам не сломали позвоночники, и детей не насиловали на глазах матерей - а ведь могли бы