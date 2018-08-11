Суд в Кисловодске арестовал более десяти гражданских активистов, которых задержали в городской администрации

Как сообщила «ОВД-Инфо» представитель Ставропольской общественной организации «Жилище» Елена Павлова, задержанные получили от 7 до 15 суток ареста по обвинению в неповиновении требованиям сотрудников полиции и нарушение порядка проведения публичного мероприятия. 9 августа около 60 человек пришли в администрацию города, заранее записавшись на прием. Однако полиция без объяснения причин стала их задерживать, в том числе инвалидов и женщин с детьми.