Евгения Макарова, подвергшегося пыткам в ярославской колонии, признали потерпевшим
Евгения Макарова, подвергшегося пыткам в ярославской колонии, признали потерпевшим и назначили ему государственную защиту. Как именно будет обеспечиваться безопасность заключенного, пока не понятно, — рассказала «Эху Москвы» директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. Наталья Таубина добавила, ссылаясь на адвоката, что никаких следственных действий с участием Макарова как потерпевшего пока не проводилось.
Комментарии1
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archibald_dandy_esquire 11 августа 2018 | 17:48
" Евгения Макарова, подвергшегося пыткам в ярославской колонии, признали потерпевшим и назначили ему государственную защиту "
государственный защитник приложит все усилия, чтобы потерпевшему Евгению Макарову добавили ещё лет 10 за попытку свержения тюремной власти путём избиения им 18 вертухаев-оперативников