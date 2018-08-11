В  Наро-Фоминском районе Подмосковья перевернулся автобус ПАЗ с детьми

Как сообщили ТАСС в региональном следственном управлении, причиной ДТП стала внезапная смерть водителя. По предварительным данным он умер от инфаркта. За медицинской помощью обратились шесть несовершеннолетних. Серьезных повреждений у них нет в основном синяки, ссадины и порезы. Всего в автобусе было 23 ребенка из Нижнего Тагила и двое сопровождающих. Они возвращались из подмосковного санатория.