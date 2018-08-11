У Олега Сенцова в ближайшее время могут отказать внутренние органы

Об этом заявил адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе. Он виделся с ним в колонии три дня назад. По словам юриста, четвертый кризис может случиться в любое время. Конкретных прогнозов по состоянию Сенцова пока нет. Он голодает уже 90 дней, требуя освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Динзе отметил, что режиссер принимает медицинскую смесь, чтобы оставаться в сознании.