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16:30, 11 августа 2018

У Олега Сенцова в ближайшее время могут отказать внутренние органы

Об этом заявил адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе. Он виделся с ним в колонии три дня назад. По словам юриста, четвертый кризис может случиться в любое время. Конкретных прогнозов по состоянию Сенцова пока нет. Он голодает уже 90 дней, требуя освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Динзе отметил, что режиссер принимает медицинскую смесь, чтобы оставаться в сознании.

Комментарии

4

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buzukin1909 11 августа 2018 | 16:36

Столько без еды могут обходиться только йоги, инопланетяне и бандеровские диверсанты. Доктор Хайдер, ирландские террористы и Надийка Савченко - жалкие любители против тостуемого! Даешь сто дней - и бутылка пива от Гиннеса твоя!

nestor199 11 августа 2018 | 16:37

А что? Еще не отказали?

romashka__ 11 августа 2018 | 16:38

90 дней голодовки Олега Сенцова для чего? Для свободы украинцев.
Не Украина напала на Россию.
Варварство.

sergeypuskino 11 августа 2018 | 16:38

какие хоть?

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