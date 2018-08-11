Евгений Макаров, подвергшийся пыткам в ярославской колонии, признан потерпевшим по делу

Ему предоставлена государственная защита. Об этом Дождю сообщили в фонде «Общественный вердикт». Пока Макарова в статусе потерпевшего не допрашивали. В постановлении о госзащите не уточняется, в чем она должна выражаться. Исполнение этих указаний возложено на начальника ярославской колонии №8, где сейчас отбывает наказание Макаров.