Евгений Макаров, подвергшийся пыткам в ярославской колонии, признан потерпевшим по делу
Ему предоставлена государственная защита. Об этом Дождю сообщили в фонде «Общественный вердикт». Пока Макарова в статусе потерпевшего не допрашивали. В постановлении о госзащите не уточняется, в чем она должна выражаться. Исполнение этих указаний возложено на начальника ярославской колонии №8, где сейчас отбывает наказание Макаров.
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