Гастроли театра Романа Виктюка в Астрахани оказались под угрозой срыва
Спектакли раскритиковал глава города и местные единороссы и священники, рассказал «Эху Москвы» организатор гастролей, руководитель концертного агентства «Гурко инвент» Роман Гурко.
В интервью «Эху Москвы» Роман Виктюк сказал, что ничего не знает о гастролях в Астрахани.
В 2014 году против показа спектакля «Саломея» в С.-Петербурге протестовали казаки, однако тогда спектакли не отменяли.
Комментарии4
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kryimzdick 11 августа 2018 | 16:10
Мы уже всё поняли про городок ASS-трахань
abuvgrobu 11 августа 2018 | 16:15
Нигде пидормотьи ужимки не нужны.. Как, впрочем, и пидормотьи режиссёры..
kamen_12 11 августа 2018 | 16:16
Гастроли Виктюка, о которых он ничего не слышал, отменили. Позор путиноидам! Мордор!
irdo 11 августа 2018 | 16:35
Мордору не нужен театр.
Мордору нужен Колизей.
"Ликует буйный Рим... торжественно гремит
Рукоплесканьями широкая арена:
А он — пронзённый в грудь — безмолвно он лежит,
Во прахе и крови скользят его колена...
И молит жалости напрасно мутный взор:
Надменный временщик и льстец его сенатор
Венчают похвалой победу и позор..."
Лермонтов