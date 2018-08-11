В Кисловодске суд арестовал более десяти активистов, которых накануне задержали в администрации города
Им назначили от 7 до 15 суток административного ареста по статьям о неповиновении полиции и нарушении порядка проведения публичных акций.
Суд на Ставрополье решения об административных арестах выносит уже второй день к ряду. Речь о последствиях визита группы активистов в местную администрацию. В четверг около полусотни человек заранее записавшись на прием пришли в мэрию Кисловодска, чтобы задать вопросы о плачевном состоянии городской инфраструктуры и потребовать устранить недостатки. Однако, как рассказала «Эху Москвы» накануне представитель ставропольской общественной организации «Жилище» Елена Павлова, охранники никого на прием не допустили, а подоспевшая полиция не церемонясь стала всех задерживать. Среди пришедших были люди с инвалидностью и женщины с детьми, часть из них тоже оказались в полиции. На ночь людей распределили по ОВД Кисловодска и Ессентуков, без еды и питья. Одного даже госпитализировали из-за духоты. Среди арестованных — руководителе региональных отделений организации «ПРАВсоюз Кавказ» Давуд Адахов и Максим Шипилов. По словам Павловой в суд задержанных привозили без протоколов, а никого из слушателей и группы поддержки на заседания не пускали.
Арестованные активисты представляли группу «Общественный контроль». Ее участники ходили по муниципалитетам Ставрополья с требованием устранить недостатки в работе органов госвласти.
Комментарии10
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ugiazov 11 августа 2018 | 16:06
Потребовать чтобы госорганы выполняли свою работу - какая наглость!
danko1 11 августа 2018 | 16:22
ugiazov: Маразм при развитом путинизме бесконечен.
Явиться в органы власти по записи с целью выяснения куда идут налоги- это уже преступление.
Когда бандиты во власти, то действия по Конституции- это преступление, надо бандитские понятия, установленные властью, соблюдать. И не мешать бандитам во власти воровать, за это и детей уже задерживают.
sadda 11 августа 2018 | 16:09
Обычные путирасты, обычное полицейское государство имени Путина.
j_partizan 11 августа 2018 | 16:10
Вот уже в открытую арестовывают за то, что мешают воровать.
Это полная потеря контроля над ситуацией в стране.
Если президент становится на сторону нарушителей закона, это не означает, что он владеет ситуацией, это означает, что он плывет по течению ради сохранения себя у власти.
sergo_25_26 11 августа 2018 | 16:12
И вот в это дерьмо нас русские хотят втянуть ценой войны. Может как то без нас там со своим дедушкой кабаевым обойдетесь?
goshan31 11 августа 2018 | 16:18
Сказано: сидеть на жопе ровно, анчоусы!
irinaapril 11 августа 2018 | 16:19
А за кого жители Сочи голосовали?Неужели ожидали чего-то светлого и справедливого?Теперь им останется только встать на колени и оставаясь в такой позе, молить президента о помощи.Правда, вряд ли и это сработает.
zztop1960 11 августа 2018 | 16:20
А потом портянки негодуют , почему от российского дурдома разбегаются в разные стороны бывшие друзья , братья , союзники и отбежав в сторону вертят пальцем у виска , а пальцем другой руки указывают на Россию
j_partizan 11 августа 2018 | 16:21
А Гарант Конституции всё ещё в стране? Или уже сбежал куда?
nestor199 11 августа 2018 | 16:30
А представитель ставропольской общественной организации всю правду Эху рассказала?