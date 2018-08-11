В Кисловодске суд арестовал более десяти активистов, которых накануне задержали в администрации города

Им назначили от 7 до 15 суток административного ареста по статьям о неповиновении полиции и нарушении порядка проведения публичных акций.

Суд на Ставрополье решения об административных арестах выносит уже второй день к ряду. Речь о последствиях визита группы активистов в местную администрацию. В четверг около полусотни человек заранее записавшись на прием пришли в мэрию Кисловодска, чтобы задать вопросы о плачевном состоянии городской инфраструктуры и потребовать устранить недостатки. Однако, как рассказала «Эху Москвы» накануне представитель ставропольской общественной организации «Жилище» Елена Павлова, охранники никого на прием не допустили, а подоспевшая полиция не церемонясь стала всех задерживать. Среди пришедших были люди с инвалидностью и женщины с детьми, часть из них тоже оказались в полиции. На ночь людей распределили по ОВД Кисловодска и Ессентуков, без еды и питья. Одного даже госпитализировали из-за духоты. Среди арестованных — руководителе региональных отделений организации «ПРАВсоюз Кавказ» Давуд Адахов и Максим Шипилов. По словам Павловой в суд задержанных привозили без протоколов, а никого из слушателей и группы поддержки на заседания не пускали.

Арестованные активисты представляли группу «Общественный контроль». Ее участники ходили по муниципалитетам Ставрополья с требованием устранить недостатки в работе органов госвласти.