Федеральная служба охраны подала в суд на актера Леонида Ярмольника

Ведомство хочет взыскать с него более 800 тысяч рублей за автомобиль, поврежденный в ДТП два года назад на Кутузовском проспекте. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Хамовнического суда. Сам Ярмольник говорит, что страховая компания уже возместила ФСО ущерб за разбитый Мерседес. Почему к нему снова возникли претензии, он не понимает. По его словам, в аварии никто не пострадал, а поврежденную машину ведомства отремонтировали за один день.