Федеральная служба охраны подала в суд на актера Леонида Ярмольника
Ведомство хочет взыскать с него более 800 тысяч рублей за автомобиль, поврежденный в ДТП два года назад на Кутузовском проспекте. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Хамовнического суда. Сам Ярмольник говорит, что страховая компания уже возместила ФСО ущерб за разбитый Мерседес. Почему к нему снова возникли претензии, он не понимает. По его словам, в аварии никто не пострадал, а поврежденную машину ведомства отремонтировали за один день.
Комментарии13
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gvs 11 августа 2018 | 15:41
В следующий раз бейте наверняка, Леонид Исакович! )))
xuxuxoxo 11 августа 2018 | 15:45
Опять к еврею претензии ! Как только российские евреи живут в стране где их все ненавидят? Чего они здесь мучаются ? Израиль пока ещё способен принять всех российских евреев.
marktretiy 11 августа 2018 | 16:35
xuxuxoxo: то есть, ты легко заменишь Ярмольника на сцене и в кино?
kryimzdick 11 августа 2018 | 15:50
Лизал Лёня, лизал...
testmeter 11 августа 2018 | 16:17
На самом деле это была не авария, а неудавшийся теракт. Покушение на самое святое на России - на ФСО. Он ведь скрытый жедобандеровец - со Львова приехал. Прикидывался скрепнопутинцем, рассказывал как он ненавидит укрофашиздов, как во Львове в общежитиях линчуют русскоговорящих негров в трусиках... Но доблестное ФСО его раскусила. Теперь не отвертится, гад!
yralez 11 августа 2018 | 15:52
В РФ с богатым не судись, с полицаями не борись
irdo 11 августа 2018 | 16:11
Федеральная служба охраны подала в суд на актера Леонида Ярмольника
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Охраны чего? Кого?
andrejs 11 августа 2018 | 16:06
Лижи, Лёня, не лижи, а пришли санкции, изоляция, экономический кризис, так что еще раком поставят, чтобы сильнее родину любил.
ugas 11 августа 2018 | 16:07
Ну и что, что машину восстановили, они денюжек хОчут!
ac_dc 11 августа 2018 | 16:13
Если страховая компания возместила, то чего еще жаждут телохранители августейшего тела?
Хочут подзаработать?
Все мало?
inventor19 11 августа 2018 | 16:28
ac_dc: "Все мало?"
Конечно. Хотят по второму разу, как князь Игорь когда-то. Но тогда судьба князя была уж очень печальная. А сейчас?
zabairalec 11 августа 2018 | 16:25
А это Лёня, за секретность))))))
putin_itogy 11 августа 2018 | 16:27
Ты что, Лёня..
Не понимаешь, у ФСО используются автомобили ПРЕМИУМ-КЛАССА..
Ценой никак не меньше 12 лямов..
С наворотами,
климат-контролем,
Массажем попок,
Аудио и видео высшего класса
С бронькой, от крупного калибра..
Так что, плати, Лёня..