Бывший замглавы Межтопэнергобанка задержан в Москве по подозрению в хищении восьмисот миллионов рублей
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. По данным следствия, зампред и еще несколько сотрудников банка заключили кредитные договоры с коммерческой организацией. Полученные деньги они перевели на счета подконтрольных банку фирм. Кредиты они так и не вернули. Возбуждено дело по статье «мошенничество». По решению суда, бывшего зампреда отпустили под залог.
Комментарии3
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polsan 11 августа 2018 | 15:54
Новости про то, что где то в РФ сильно воруют уже не так интересны! ) Лучше бы знать где же не воруют! )) Вот это были бы новости!
wrk 11 августа 2018 | 16:05
Очередная " жертва" режима.
ugiazov 11 августа 2018 | 16:09
Каков же залог? Если меньше 800 лямов, то ему есть смысл удрать.