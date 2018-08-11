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15:31, 11 августа 2018

Украина подала иск в ЕСПЧ против России, обвинив ее в нарушении прав украинских заключенных

Об этом в Фейсбуке написал замминистра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина. По его словам, правительство Украины заявляет о системных нарушениях Москвой Конвенции по защите прав человека и основных свобод. Украинские граждане преследуются по политическим мотивам.

Комментарии

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zztop1960 11 августа 2018 | 15:41

В латвийских тюрьмах 60% заключенных не говорят по-латышски. В латвийских тюрьмах примерно 60 процентов заключенных не говорят на латышском языке, сказала в эфире радио в передаче "Перекресток" начальник управления мест заключения Илона Спуре. Работникам тюрем приходиться проявлять творческие способности, чтобы объяснить неговорящим на латышском языке заключенным объяснить их права и обязанности. П.С Может там русские выучат латышский ? Хотя скорее наоборот , латыши русский

nikmart001 11 августа 2018 | 15:45

На ЭХО как всегда заголовок не совпадает с содержанием. Украинские заключенные, это те, кто сидит в украинских тюрьмах.

ugiazov 11 августа 2018 | 16:14

Что и говорить, если известно что руководство тюрем в РФ санкционирует пытки заключённых.

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