Украина подала иск в ЕСПЧ против России, обвинив ее в нарушении прав украинских заключенных

Об этом в Фейсбуке написал замминистра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина. По его словам, правительство Украины заявляет о системных нарушениях Москвой Конвенции по защите прав человека и основных свобод. Украинские граждане преследуются по политическим мотивам.