Суд назначил от 7 до 15 суток ареста активистам, которые были задержаны в четверг в администрации Кисловодска
Суд назначил от 7 до 15 суток ареста гражданским активистам, которые были задержаны в четверг в администрации Кисловодска. На прием к мэру города пришло около двадцати человек. Они хотели узнать у чиновника, на что тратятся федеральные деньги. Больше десяти человек были задержаны, в том числе, люди с инвалидностью и женщины с детьми. Многих оставили в дежурной части на ночь, до суда. Все это время им не давали есть и пить. Одного активиста госпитализировали в связи с голодным обмороком. В суд задержанных привозили без протоколов – что не помешало судье вынести решение. Об этом ОВД-Инфо рассказала представитель общественной организации «Жилище» Елена Павлова.
Комментарии3
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gvs 11 августа 2018 | 15:38
Прежде, чем идти на прием к гауляйтеру, подумай, когда сможешь вернуться?
keg 11 августа 2018 | 16:14
как посмели интересоваться куда ваши налоги уплывают...? это уже просто экстремизм какой то...
polikarpich 11 августа 2018 | 16:38
Это мэрин так очканул, что даже ментов вызвал? Типа, "караул, убивают!"?