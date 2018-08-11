Суд назначил от 7 до 15 суток ареста активистам, которые были задержаны в четверг в администрации Кисловодска

Суд назначил от 7 до 15 суток ареста гражданским активистам, которые были задержаны в четверг в администрации Кисловодска. На прием к мэру города пришло около двадцати человек. Они хотели узнать у чиновника, на что тратятся федеральные деньги. Больше десяти человек были задержаны, в том числе, люди с инвалидностью и женщины с детьми. Многих оставили в дежурной части на ночь, до суда. Все это время им не давали есть и пить. Одного активиста госпитализировали в связи с голодным обмороком. В суд задержанных привозили без протоколов – что не помешало судье вынести решение. Об этом ОВД-Инфо рассказала представитель общественной организации «Жилище» Елена Павлова.