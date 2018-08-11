НАСА перенесло на завтра запуск первого космического аппарата, способного максимально приблизиться к Солнцу
НАСА перенесло на завтра запуск первого космического аппарата, способного максимально приблизиться к поверхности Солнца. Причины переноса не уточняются, — сообщает ТАСС. Космический зонд должен приблизиться к Солнцу на расстояние в шесть миллионов километров и достигнуть его внешней атмосферы – так называемой Солнечной короны. Благодаря термостойкому экрану из углеродных пластин, аппарат может выдержать температуру до полутора тысяч градусов. Проект оценивается в полтора миллиарда долларов.
Комментарии8
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r88w556xl4 11 августа 2018 | 15:48
максимально приблизиться к поверхности Солнца
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Фееричное невежество. У Солнца нет никакой "поверхности". Идите в школу доучиваться, журналюги.
polikarpich 11 августа 2018 | 16:33
r88w556xl4: "Фотосфера — это видимая поверхность Солнца, которая и является основным источником излучения."
"Поскольку наше Солнце – звезда, раскаленный плазменный шар, у него, в отличие от Земли, Луны и им подобных планет, не может быть настоящей поверхности, понимаемой в полном смысле этого слова. И если мы говорим о поверхности Солнца, то это понятие условное. Видимая светящаяся поверхность Солнца называется фотосферой, что в переводе с греческого означает «сфера света»."
Почитай что-нибудь из серии "Я познаю мир", пока не запретили подобное чтиво в нашем "хусударстве".
navsegda 11 августа 2018 | 15:49
- А мы ... а у нас .... а мы вам всем морду набьём !
r88w556xl4 11 августа 2018 | 15:55
navsegda: Для несведущих, МЫ поставляем ракетные двигатели их ракетам. Только у НАС есть регулярная пилотируемая космонавтика, давно похороненная в США.
navsegda 11 августа 2018 | 16:01
r88w556xl4:
- двигатели не ваши , а ещё советские
- данный полёт не на вашем двигателе
- в этом году США 22 запуска , Россия 9
- единственная пилотируемая станция МКС
mathmovesu 11 августа 2018 | 16:01
r88w556xl4: сколько ни читаю новости из расеи - ничего не меняется - попрежнему один козырь у расеянов - "движки не продадим и газ перекроем"...
ugiazov 11 августа 2018 | 16:22
r88w556xl4: Штатам выгодно покупать ракетные двигатели в РФ как и использовать труд китайцев.
stebinmaku 11 августа 2018 | 16:12
Перенесло на ночь..