Отказаться от сотрудничества с США в области космоса предложил член Совета Федерации Игорь Морозов
Он считает, что это может быть одной из ответных мер на новые антироссийские санкции, — сообщает РИА Новости. По мнению Морозова, нужно приостановить продажи ракетных двигателей РД-180 и прекратить сотрудничество в самолетостроении. Улучшение отношений России и США даже в обозримом будущем не просматривается. Россия должна готовить не менее жесткие ответные меры, — сказал сенатор.
Комментарии58
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ugiazov 11 августа 2018 | 16:18
Не продавать РД 180 - обрубить себе доход в долларах. Американцы сами сделают, просто дороже.
degele 11 августа 2018 | 16:20
Мудак
osj99 11 августа 2018 | 16:35
degele: безусловно, причём законченый. Но ведь так думает большинство населения. Это же, можно сказать, глас народа.
askol2016 11 августа 2018 | 16:22
Браво, депутат! Очень меткий выстрел себе в ногу!
real74 11 августа 2018 | 16:26
еще один вор решает как надо.
ss2020 11 августа 2018 | 16:35
этот пизда_ол с 1-го анала и бабаяна... что он ещё не предложил... всё предложил!)))
ss2020 11 августа 2018 | 16:37
рязань плачет от таких недоумков!)