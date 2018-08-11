Отказаться от сотрудничества с США в области космоса предложил член Совета Федерации Игорь Морозов

Он считает, что это может быть одной из ответных мер на новые антироссийские санкции, — сообщает РИА Новости. По мнению Морозова, нужно приостановить продажи ракетных двигателей РД-180 и прекратить сотрудничество в самолетостроении. Улучшение отношений России и США даже в обозримом будущем не просматривается. Россия должна готовить не менее жесткие ответные меры, — сказал сенатор.