Казахстан исключил размещение американских военных баз на Каспии
Об этом РИА Новости заявил глава МИД республики Кайрат Абдрахманов. Он пояснил, что для транспортировки американских невоенных грузов через Казахстан задействованы территории других стран, расположенных по маршруту транзита: от США до Афганистана. Речь идет о коммерческих железнодорожных перевозках. В то же время, принцип неприсутствия в Каспийском море внерегиональных иностранных вооруженных сил закреплен в Конвенции которую, как ожидается, подпишут завтра главы прикаспийских государств.
Комментарии1
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master_superanalitik 11 августа 2018 | 15:07
Казахстан исключил размещение американских военных баз на Каспии
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ВРУТ!