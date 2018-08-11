Тюремное ведомство опровергает сообщения об ухудшении здоровья Олега Сенцова

Сегодня между тем, уже 90-й день голодовки режиссера.

Олег Сенцов не терял в весе 30 кг, сказали «Интерфаксу» в Федеральной службе исполнения наказаний. Правда, какой вес у режиссера сейчас, там не уточняли. В пресс-службе лишь заметили, что дефицита массы тела нет, ухудшения состояния здоровья не наблюдается. Сам Сенцов, заметили в тюремном ведомстве, после того, как объявил голодовку, был переведен в палату медицинской части. С конца мая ему назначена поддерживающая терапия, его регулярно осматривают врачи, в том числе специалисты из городской больницы Лабытнанги. Последний консилиум врачей прошел в минувшую пятницу. По словам представителей ФСИН, сам Сенцов сказал наблюдателям от ОНК, что себя он больным не считает и от перевода в городскую больницу отказывается.

На днях сестра режиссера писала в Фейсбуке, что получила от него письмо. По ее словам, сам он признавался, что все катастрофически плохо, но голодовку прекращать не собирается. Адвокат режиссера Дмитрий Динзе опасается, что у его подзащитного в скором времени могут отказать внутренние органы, пишет сайт «Крым.Реалии».

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова на этой неделе говорила, что по ее информации состояние режиссера «удовлетворительное». На ее сайте были опубликованы фотографии Сенцова из колонии.