Тюремное ведомство опровергает сообщения об ухудшении здоровья Олега Сенцова
Сегодня между тем, уже 90-й день голодовки режиссера.
Олег Сенцов не терял в весе 30 кг, сказали «Интерфаксу» в Федеральной службе исполнения наказаний. Правда, какой вес у режиссера сейчас, там не уточняли. В пресс-службе лишь заметили, что дефицита массы тела нет, ухудшения состояния здоровья не наблюдается. Сам Сенцов, заметили в тюремном ведомстве, после того, как объявил голодовку, был переведен в палату медицинской части. С конца мая ему назначена поддерживающая терапия, его регулярно осматривают врачи, в том числе специалисты из городской больницы Лабытнанги. Последний консилиум врачей прошел в минувшую пятницу. По словам представителей ФСИН, сам Сенцов сказал наблюдателям от ОНК, что себя он больным не считает и от перевода в городскую больницу отказывается.
На днях сестра режиссера писала в Фейсбуке, что получила от него письмо. По ее словам, сам он признавался, что все катастрофически плохо, но голодовку прекращать не собирается. Адвокат режиссера Дмитрий Динзе опасается, что у его подзащитного в скором времени могут отказать внутренние органы, пишет сайт «Крым.Реалии».
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова на этой неделе говорила, что по ее информации состояние режиссера «удовлетворительное». На ее сайте были опубликованы фотографии Сенцова из колонии.
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zztop1960 11 августа 2018 | 15:07
Уже с начала XV века термином «Руссия» на польских картах обозначались исключительно земли Юго-Западной Руси, а в качестве её главного города указывался Львов, столица «Русского воеводства». В то же время северо-восточные земли именовались не иначе как «Московия». Осознание различий и изменение этнического самосознания восточных славян Речи Посполитой произошло в последней четверти XVI века, когда оформились представления о «московитах» и «русских», как о двух разных народах. После заключения Брестской унии 1596 года в памятниках полемической литературы Речи Посполитой, написанных в том числе и православными авторами, прослеживается представление о «московитах» и «русских» как о разных народах.