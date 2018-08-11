В Китае у женщины взорвался iPhone
Причем, в этот момент она находилась за рулем автомобиля. Телефон лежал на приборной панели. Неожиданно он задымился, а потом загорелся, — сообщает РИА. Женщина не пострадала, но очень испугалась. Причиной взрыва оказался некачественный аккумулятор. Владелица смартфона ремонтировала его в неавторизованном сервисном центре.
Комментарии1
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drgonish 11 августа 2018 | 15:02
как будь-то это первый эпизод возгорания огрызка.