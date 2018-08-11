США вынуждают Турцию искать новых союзников
Об этом президент Эрдоган написал в статье для «Нью-Йорк таймс». Он напомнил, что Турция и США были стратегическими партнерами на протяжении шести десятилетий, однако Вашингтон неоднократно и последовательно выразил неуважение к интересам турецкого народа. Эрдоган также обвинил США в поддержке Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией. Вашингтон доставляет оружие курдским формированиям в Сирии, — утверждают турецкие власти.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tks 11 августа 2018 | 14:42
Эрдоганище, давай, вступай скорее в ОДКБ, чтоб тебя свои же военные уже наверняка мочканули, а не как два года назад!
vezdehod 11 августа 2018 | 14:52
Кроме Китая Эрдогану пойти некуда - с Вовой, тоже не забалуешься.
novyrusich 11 августа 2018 | 14:43
США вынуждают Турцию искать новых союзников
-----------------
такие союзники как Эрдоган хуже всяких врагов.
Заявляют себя союзником и гадит в карман исподтишка или втыкает сздаи, как в случае с Су-24.
А потоми опять союзник.
Турция была союзником США до Эрдогана, а теперь уже нет и Трамп прав. Эрдоган четко и ясно проводит исламистскую политику.
При это м еще хочет иметь преференции от США. Но вот тут у него облом случился.
captainobvious 11 августа 2018 | 14:43
США и Турция могли дружить только ПРОТИВ России... как только Турция наладила отношения с Россией, дружба с США как-то сразу не заладилась ))
snikkersnepper 11 августа 2018 | 14:47
Ну так а чо?
Американцы сократили поставки газа Китаю и из Сабетты (о существование которой Эхонько до сих пор не сказало ни слова) туда пошли первые танкеры с СПГ.
Американцы наехали на Иран и Тегеран после 20 лет отговорок, согласился подписать конвенцию по Каспию.
Американцы поцапались с Эрдоганом и вот уже Таипыч звонит Темнейшему, а сирийские войска и российские ВКС вплотную занялись заповедником гоблинов в Идлибе - у самой турецкой границы.
Пусть еще после этого скажет, что не агент.
sadda 11 августа 2018 | 14:51
Эрдоган хочет и нашим, и вашим. Но с США такой номер не проходит.
eniro 11 августа 2018 | 14:55
— "Что же мы видим, товарищи? Мы видим, что блондин играет хорошо, а брюнет играет плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил, если каждый индивидуум в отдельности не будет постоянно тренироваться в шашк... то есть я хотел сказать — в шахматы... А теперь, товарищи, я расскажу вам несколько поучительных историй из практики наших уважаемых гипермодернистов Капабланки, Ласкера и доктора Григорьева."(С)