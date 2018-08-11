США вынуждают Турцию искать новых союзников

Об этом президент Эрдоган написал в статье для «Нью-Йорк таймс». Он напомнил, что Турция и США были стратегическими партнерами на протяжении шести десятилетий, однако Вашингтон неоднократно и последовательно выразил неуважение к интересам турецкого народа. Эрдоган также обвинил США в поддержке Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией. Вашингтон доставляет оружие курдским формированиям в Сирии, — утверждают турецкие власти.