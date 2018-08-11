ФСИН назвала несоответствующей действительности информацию об ухудшении здоровья Олега Сенцова
Он уже около трех месяцев продолжает голодовку. В сообщении ведомства говорится, что на сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния Сенцова не наблюдается. От предложенной госпитализации он отказался в письменной форме. Показаний к экстренной госпитализации нет, — сообщает Интерфакс.
Между тем, на этой неделе родственники Сенцова и его адвокаты сообщили о том, что он находится в тяжелом состоянии, похудел на 30 килограммов. Ему было плохо с сердцем, отказывали почки и печень.
Комментарии7
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dimitrios_pagourtzis 11 августа 2018 | 14:44
Да подохнет и х с ним.
Великобритании от голодовки пачками шахтеры умирали и никто не дернулся, а тут какой то укропский высерок.
vezdehod 11 августа 2018 | 14:49
Его "здоровью" позавидует любой космонавт, побывавший Погода на Космической станции.
vincenttt 11 августа 2018 | 14:48
настамнет
abuvgrobu 11 августа 2018 | 14:49
Эти хуторские вообще не понимают как смешно выглядит их ,,борьба ,,за Сенцова после истории с Савченко . Единожды солгавши , кто тебе поверит? Они западников-то в дурацком свете выставили, посадив ,,Героя Надю,,. Те ведь тоже за нее просили.
vladimirgornitsky 11 августа 2018 | 14:55
Они воплощают в реальности литературный абсурд.
"— Имейте в виду, что относительно Кандида было закрытое распоряжение…
— Какое распоряжение?
— Считать его живым"..."
Не дай бог, конечно, чтобы это стало явью, но с этих станется.
goodman 11 августа 2018 | 14:56
Ну мы, врачи, такие, особенно когда твой работодатель - начальник зоны, вернее - Минздрав в лице начальника зоны. Умереть не дадим! Только по стопам дубинками не бьем, а так - все та же "воспитательная работа". Мы - медики, более человечные, но все те же! Те же по сознанию, будь ты врач простой ЦРБ, либо по совместительству - врач зоны. Ну конечно, каждый зк пользуется тем, что у него есть! Он агравирует, его действия обьяснимы! Но мы - то, врачи! Кто нас попытается обмануть, тому "глаз вон". И вот Сенцову ничего не угрожает!? Угрожает! Всем нам, таким отстранённым от политики! Ой, дураки! Но, проблема в том, что Вы никогда не признаете себя ими такими! И, простите, я не подряжался Вас воспитывать! Нет ума, никто не даст! Единственное, что меня останавливает, это то, что я сам 20-30 лет назад был убежденным коммунякой. Время меняет нас! И у меня есть надежда, что ты, такой дурень, поймёшь все. И наша страна не будет изгоем, и у неё есть такой запас ментальности, за которую можно гордиться! Именно!
oldcitizen 11 августа 2018 | 14:59
Конечно, после голодовки здоровье только лучше. Моя женя день провела на разгрузке и это подтверждает. ФСИН говорит правильно!