Суд назначил от 7 до 15 суток ареста активистам, которые были задержаны в четверг в администрации Кисловодска
На прием к мэру города пришло около двадцати человек. Они хотели узнать у чиновника, на что тратятся федеральные деньги. Больше десяти человек были задержаны, в том числе, люди с инвалидностью и женщины с детьми. Многих оставили в дежурной части на ночь, до суда. Все это время им не давали есть и пить. Одного активиста госпитализировали в связи с голодным обмороком. В суд задержанных привозили без протоколов – что не помешало судье вынести решение. Об этом ОВД-Инфо рассказала представитель общественной организации «Жилище» Елена Павлова.
Комментарии5
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malorus_kiev148 11 августа 2018 | 14:34
венедиктов говно.
tks 11 августа 2018 | 14:34
Задал неудобный вопрос путенскому сатрапу-наместнику?! Экстремист!!
hz6691 11 августа 2018 | 14:37
Советскую классику воплотили в жизнь: "ты как челобитную царю подаешь, холоп!"
za_stalina 11 августа 2018 | 14:48
Защитили мэра от инвалидов.
morshoff 11 августа 2018 | 15:02
Это отечественный аналог " райхсбюргеров " . 1. https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=VdU_s1ump0s . 2. https://www.youtube.com/watch?v=ySkK6txKa74 ( с 8:00 ) .