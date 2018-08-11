NASA отложило запуск аппарата для исследования Солнца на 12 августа

Автоматическая станция Parker Solar Probe будет заниматься сбором данных об активности звезды. Это поможет предсказывать солнечные вспышки и возникающие на земле магнитные бури. Об этом в эфире телеканала Евроньюс ранее рассказала ведущий специалист НАСА по проекту Solar Probe Plus Никола Фокс.

Аппарат подлетит к светилу на расстояние 7 миллионов километров для изучения солнечной короны.