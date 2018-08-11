Более четырехсот человек пострадали при разгоне митинга в Бухаресте, который прошел минувшей ночью
Полицейские применили слезоточивый газ и водометы. Об этом сообщает румынское информационное агентство Agerpress. Демонстранты вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство коррупцией, низкой зарплатой и попытками правящей партии контролировать судебную систему. Они требовали отставки правительства, смены экономического курса и создания однопалатного парламента. Всего в митинге, по разным данным, приняло участие от 60 до 100 тысяч человек.
Демонстанты в Бухаресте намерены продолжать протесты, которые начались вчера вечером. Об этом несколько жителей города рассказали телеканалу Евроньюс.
Агентство Reuters передает, что демонстранты пытались пробиться к зданию правительства, поэтому полицейские применили силу. В полиции утверждают, что в толпе находились провокаторы. Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил разгон жандармами протестующих.
Комментарии4
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dimitrios_pagourtzis 11 августа 2018 | 14:08
А что вы хотели? Это же страна ЕС, а не развоз навальнят по участкам в РФ.
Там церемонятся не будут.
haldey 11 августа 2018 | 14:21
dimitrios_pagourtzis: Походу, надо и навальнят в больницы отправлять. Они же так хотят в еуропу, вот по еуропейски их и мутузить! А то церемонимся с этим отребьем, а они еще и недовольны...
parasuk_ 11 августа 2018 | 14:21
Малолетних быдланов навального тоже надо газом и водометами. Чтобы все было по-европейски либерально
za_stalina 11 августа 2018 | 14:51
Вопрос кто будет кормить румынию открыт. Вроде как в ес и в нато по самые ужи уже ва все равно счастья нет. Будут искать врагов снаружи. Россия далеко а вот украина. Чую будет война румыния - украина.