Полиция в Москве задержала бывшего зампреда одного из столичных коммерческих банков

Его подозревают в хищении восьмисот миллионов рублей, — сообщает пресс-служба МВД. По данным следствия, зампред и еще несколько сотрудников банка заключили кредитные договоры с коммерческой организацией. Полученные деньги они перевели на счета подконтрольных банку фирм. Кредиты они так и не вернули. Название банка и имя задержанного не уточняется. Возбуждено дело по статье «мошенничество». По решению суда, бывшего зампреда отпустили под залог.