Власти Северной Кореи отказались от предложения США об уничтожении ядерного оружия и средств его производства
В Пхеньяне американский план денуклеаризации назвали бандитским. Об этом сообщает СNN со ссылкой на дипломатические источники.
США требуют полного ядерного разоружения и возможности проверки. До тех пор, пока не будет достигнут результат, санкции в отношении КНДР сохранятся. Северная Корея обещает предпринять какие-либо шаги только после снятия санкций и заключения мирного договора.
Комментарии1
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sensei54 11 августа 2018 | 13:34
Вот они, «ответные меры». Пупсиком их, Пупсиком.