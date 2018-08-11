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13:31, 11 августа 2018

Казахстан исключил размещение американских военных баз на Каспии

Об этом РИА Новости заявил глава МИД республики Кайрат Абдрахманов. Он пояснил, что для транспортировки американских невоенных грузов через Казахстан задействованы территории других стран, расположенных по маршруту транзита: от США до Афганистана. Речь идет о коммерческих железнодорожных перевозках. В то же время, принцип неприсутствия в Каспийском море внерегиональных иностранных вооруженных сил закреплен в Конвенции которую, как ожидается, подпишут завтра главы прикаспийских государств.

Комментарии

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post_v 11 августа 2018 | 13:33

никаких военных баз США на Каспии – только лагеря отдыха для отпускников ?

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