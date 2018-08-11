Евгений Макаров, которого пытали в ярославской колонии, признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий. Об этом телеканалу «Дождь» сообщили в Фонде «Общественный вердикт». Адвокат Эльдар Лузин рассказал, что 8 августа Макарову было вручен соответствующий документ. В новом статусе по делу его пока не допрашивали. Макаров также получил постановление о государственной защите. Однако, в чем конкретно она должна выражаться, не уточняется. Исполнение постановления возложено на начальника ярославской колонии № 8, где сейчас находится Макаров.