Режиссер Виктюк опроверг информацию об отмене гастрольных спектаклей его театра в Астрахани, так как в планах подобных гастролей у него не было

Режиссер Роман Виктюк опроверг информацию об отмене гастрольных спектаклей своего театра в Астрахани, так как даже в планах подобных гастролей у него не было. Об этом сам режиссер сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы в Астрахань не собирались, никакого договора с Астраханью не подписано. И эти спектакли не планировались. Планы гастролей у меня на руках, передо мной — у нас там спектаклей нет», — сказал Р.Виктюк.

Ранее прошла информация, что в Астрахани могут отменить гастрольные спектакли «Театра Романа Виктюка», показ которых якобы был запланирован на 28 и 29 ноября.