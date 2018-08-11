Запуск автоматической станции для изучения Солнца отменен в самый последний момент

Очередная попытка отправить в космос Parker Solar Probe запланирована на завтра.

Обратный отсчет останавливали, сбрасывали и даже запускали заново несколько раз. Сначала сообщалось, что были проблемы с передачей некоторых данных в центр управления полетами. Позже уточнили – всему виной странные показания датчиков давления гелия в ракете-носителе, пишет сайт N+1. Миссию готовили не менее 10 лет. Свое имя зонд получил в честь американского астронома Юджина Паркера. Больше полувека назад ученый предсказал наличие т.н. солнечного ветра, позже эта гипотеза подтвердилась. Аппарат будет лететь к Солнцу семь лет. Ожидается, что к декабрю 2024 года Parker Solar Probe окажется у звезды на расстоянии семь раз ближе, чем орбита Меркурия.

До него так близко к светилу не подходил еще ни один космический аппарат. Зонд окажется в экстремальных условиях, это нагрев и влияние заряженных частиц и излучения. От него ждут новых данных о составе солнечной атмосферы, фотоснимков из области солнечной короны, и сведения о радиации. Как говорят физики, таким образом, человечество впервые прикоснется к Солнцу.



А еще аппарат доставит к звезде чип, на котором записаны имена более миллиона людей. Для этого надо было отправить заявку в электронном виде.