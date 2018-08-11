Соединенные Штаты предоставили политическое убежище стороннику Алексея Навального из Ставропольского края

Вероятно, их убедили сведения об угрозах и похищении Алексея Мужецкого, — сказал «Эху» его защитник, адвокат «Зоны права» Виталий Зубенко.

Виталий Зубенко добавил, что Алексей Мужецкий сейчас учит язык и работает на простых работах, вроде грузчика, чтобы прокормить семью.