Соединенные Штаты предоставили политическое убежище стороннику Алексея Навального из Ставропольского края
Вероятно, их убедили сведения об угрозах и похищении Алексея Мужецкого, — сказал «Эху» его защитник, адвокат «Зоны права» Виталий Зубенко.
Виталий Зубенко добавил, что Алексей Мужецкий сейчас учит язык и работает на простых работах, вроде грузчика, чтобы прокормить семью.
Комментарии4
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parasuk_ 11 августа 2018 | 13:16
Хе-хе, таскать мешки это судьба навальнят :)
dimitrios_pagourtzis 11 августа 2018 | 13:31
parasuk_:
погоди потом он еще сядет за воровство.
skuulll 11 августа 2018 | 13:20
Ну так грузчиком и сдохнет...Отличная карьера.
hata_c_krau 11 августа 2018 | 13:25
Правильно сделал что остался в США до отлучения ботоксного от озера...