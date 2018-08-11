В ОБСЕ зафиксировали колонны грузовиков, которые пересекли границу России с Украиной

Технику, которая двигалась ночью в обоих направлениях, удалось заснять при помощи беспилотника.

Конвои грузовиков пересекли российско-украинскую границу на Донбассе по грунтовой дороге вдали от пунктов пропуска. Видеозапись, сделанная с беспилотника, приложена к отчету мониторинговой миссии ОБСЕ. Инцидент был зафиксирован недалеко от города Торез в ночь на среду.

Сначала аппарат снял, как восемь крытых брезентом грузовиков ехали через населенные пункты, контролируемые ДНР, по направлению к российской границе. По пути этот конвой встретился с другой колонной, которая за пять минут до этого въехала из России на территорию Украины. Обе колонны, не останавливаясь, поехали каждая в своем направлении.

Также в отчете ОБСЕ говорится об обнаружении временного лагеря к юго-востоку от Луганска. На его территории были зафиксированы 6 бронированных разведывательных машин и 15 военных грузовиков. На одной из машин удалось рассмотреть черные номера с белыми символами и префиксом «ДК» кириллицей.

Видеозапись, сделанную с беспилотника, можно посмотреть на сайте «Эха Москвы».