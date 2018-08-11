В ОБСЕ зафиксировали колонны грузовиков, которые пересекли границу России с Украиной
Технику, которая двигалась ночью в обоих направлениях, удалось заснять при помощи беспилотника.
Конвои грузовиков пересекли российско-украинскую границу на Донбассе по грунтовой дороге вдали от пунктов пропуска. Видеозапись, сделанная с беспилотника, приложена к отчету мониторинговой миссии ОБСЕ. Инцидент был зафиксирован недалеко от города Торез в ночь на среду.
Сначала аппарат снял, как восемь крытых брезентом грузовиков ехали через населенные пункты, контролируемые ДНР, по направлению к российской границе. По пути этот конвой встретился с другой колонной, которая за пять минут до этого въехала из России на территорию Украины. Обе колонны, не останавливаясь, поехали каждая в своем направлении.
Также в отчете ОБСЕ говорится об обнаружении временного лагеря к юго-востоку от Луганска. На его территории были зафиксированы 6 бронированных разведывательных машин и 15 военных грузовиков. На одной из машин удалось рассмотреть черные номера с белыми символами и префиксом «ДК» кириллицей.
Видеозапись, сделанную с беспилотника, можно посмотреть на сайте «Эха Москвы».
Комментарии17
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grablu_rossiu 11 августа 2018 | 13:07
Новых ихтамнетов на убой фюрер отправил. Каждый путиноид обязан сдохнуть за самолеты для корги, домики для уточки и виолончели!!
liberastanakol 11 августа 2018 | 13:10
grablu_rossiu: Мачить укр-вермахт трэба... в котлах варить хохло-хиборгов-хероев-майдауна.
zmeelov_1 11 августа 2018 | 13:30
Опаньки. Ответка пиндосне на санкции прилетела. Нежданчик. Готовится принуждение к миру. Хохлобесам срочно закупать галстуки и смазку для лыж. Драпать придётся аж до Канады, к своим сородичам. А там снегу мноооого.
gs1112 11 августа 2018 | 13:31
liberastanakol: Сегодня 67,73 за доллар. Когда будет 200 к 1 приезжай. Огород перекопаешь, туалет почистишь. Я тебя картошкой с салом накормлю. Сейчас не благодари. Мне, убогому подать, не жалко.
zmeelov_1 11 августа 2018 | 13:36
gs1112: Вай. Зачем так? Мы вам заробитчан пришлём. Всех и сразу. Ототрут тебя с хозяйством твоим до дыр. Жди.
liberastanakol 11 августа 2018 | 13:37
gs1112: Тебе сартир некада самому чистить? Вот так вы хохлы вечно на кого то надеетесь. Дяде приедет дороги построит...стену... Потому в жопе и живёте... всё там о России думаете... Всё Эхо засрали...
pycckue_nugopu 11 августа 2018 | 13:09
На запад везли свежих ихтамнетов, а навстречу им - груз 200.
liberastanakol 11 августа 2018 | 13:15
pycckue_nugopu: Какой хруз 200? Все хохлы разбежались по норам, хибридная война у них после котлов настала.
pycckue_nugopu 11 августа 2018 | 13:20
liberastanakol: одних ихтамнетов там не стало, заменили другими. Других тоже там не станет. Кто-то же оихтамнечивает их - не задумывался?.. Пардон, забыл, что тебе нЕчем.
dimitrios_pagourtzis 11 августа 2018 | 13:25
pycckue_nugopu:
да это просто была ротация украинских проституток с трассы была, чего ты так возбудился?
ura_123 11 августа 2018 | 13:13
Вот тут бы и пригодились бы "Рапторы" как в случае сирийского эпичного наступления вагнеровских или атаку израильтян на "Бук".
И усё-ихтамнет, они кто где.
skuulll 11 августа 2018 | 13:16
ura_123: А вы их навозом закидайте, это же единственное, что производит укрогабония...
liberastanakol 11 августа 2018 | 13:17
ura_123: Какие тебе рапторы? Жавелины шо уже пропили?
forum_participant 11 августа 2018 | 13:18
Похоже это только наш первый отает Чемберлену. -)
ymnikymnik 11 августа 2018 | 13:26
Это очередная гуманитарная помощь для ДНР, ЛНР.
А чё мыжемиротворцы ?!
snikkersnepper 11 августа 2018 | 13:27
Про грузовики я уже говорил (как элегантно Эхо намекнуло, что смотреть их надо на его сайте, а не, скажем, на сайте ОБСЕ). Эхонько сейчас предсказуемо будет долбить этой байдой весь день, так что лучше отойти в сторонку и дать ему перебеситься (вряд ли стоит мешать доблестным журналистам под корень истреблять всю теорию о "российском вторжении"). В то же время хочу передать небольшой привет психам с "кириллическими префиксами". Статья в украинском издании zn.ua, посвященная Донецкому параду 9 мая аж 2015 года. С фотографиями. В том числе номеров представленной техники.
https://zn.ua/UKRAINE/v-donecke-glavari-boevikov-prishli-na-parad-s-butaforskimi-medalyami-175511_.html?g=article&m=115491
epynda 11 августа 2018 | 13:35
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонну грузовиков.....
Так это хорошо или плохо ?????
Если это хорошо, что РФ поставляет населению продукты питания и стойматериалы, то почему это не делают страны ЕС, как это сделала Франция в Сирии...
Если это плохо, что РФ занимается поставками, то почему бы это не делать Украине.....???