Гастроли «Театра Романа Виктюка» в Астрахани после критики со стороны главы города оказались под угрозой срыва...

Гастроли «Театра Романа Виктюка» в Астрахани после критики спектаклей со стороны главы города и местных единороссов оказались под угрозой срыва. На сценической площадке, где должны были пройти показы постановок, вдруг запланировали ремонтные работы.

В Астраханском театре оперы и балета неожиданно решили починить сцену именно в даты ноябрьских постановок. Речь о спектаклях «Служанки» по Жану Жене и «Саломея» по Оскару Уайлду. Накануне продажу билетов вдруг приостановили и о перспективах возобновить ее речи пока не идет. Этому предшествовала отнюдь не искусствоведческая дискуссия в местных околовластных кругах о пропаганде гомомсексуализма, разврате и особенностях восприятия «острых тем» в многонациональном регионе на южной Волге. К плеяде театральных критиков присоединилась мэр Астрахани Алена Губанова.

У себя в соцсетях она написала: «Есть Москва — пусть там и показывают спектакли, понятные своему зрителю. Мне неприятна даже мысль о том, что это «произведение искусства» поставят на нашей сцене». Организаторам, несмотря на договор, прислали сообщение о проведении ремонта планшета сцены. Местный промоутер Роман Гурко считает, что сравнение спектаклей с гей-перформансами унизительно для самих сравнивающих и напоминает о средневековье. Сейчас организаторы ищут новую площадку постановок народного артиста России. В Астрахани к сонму недовольных его работами присоединился и местный глава отдела партстроительства «Единой России» Александр Тукаев. У себя в Фейсбуке он присоединился к морализирующим на темы гей-пропаганды.

В 2014 году против показа «Саломеи» в Санкт-Петербурге, как сообщалось, протестовали казаки. Впрочем тогда отмены спектаклей не последовало.

В интервью «Эху» Роман Виктюк сегодня сказал, что ничего не знает о гастролях в Астрахани, которые якобы намечались на эту осень. В целом, по поводу возникшей ситуации режиссер сказал, что это безобразие.

Спектакли Романа Виктюка вызывали непонимание и недовольство со стороны властей еще с советских времен, — вспоминал сам режиссер в эфире «Эха Москвы»