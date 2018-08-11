Гастроли «Театра Романа Виктюка» в Астрахани после критики со стороны главы города оказались под угрозой срыва
Гастроли «Театра Романа Виктюка» в Астрахани после критики спектаклей со стороны главы города и местных единороссов оказались под угрозой срыва. На сценической площадке, где должны были пройти показы постановок, вдруг запланировали ремонтные работы.
В Астраханском театре оперы и балета неожиданно решили починить сцену именно в даты ноябрьских постановок. Речь о спектаклях «Служанки» по Жану Жене и «Саломея» по Оскару Уайлду. Накануне продажу билетов вдруг приостановили и о перспективах возобновить ее речи пока не идет. Этому предшествовала отнюдь не искусствоведческая дискуссия в местных околовластных кругах о пропаганде гомомсексуализма, разврате и особенностях восприятия «острых тем» в многонациональном регионе на южной Волге. К плеяде театральных критиков присоединилась мэр Астрахани Алена Губанова.
У себя в соцсетях она написала: «Есть Москва — пусть там и показывают спектакли, понятные своему зрителю. Мне неприятна даже мысль о том, что это «произведение искусства» поставят на нашей сцене». Организаторам, несмотря на договор, прислали сообщение о проведении ремонта планшета сцены. Местный промоутер Роман Гурко считает, что сравнение спектаклей с гей-перформансами унизительно для самих сравнивающих и напоминает о средневековье. Сейчас организаторы ищут новую площадку постановок народного артиста России. В Астрахани к сонму недовольных его работами присоединился и местный глава отдела партстроительства «Единой России» Александр Тукаев. У себя в Фейсбуке он присоединился к морализирующим на темы гей-пропаганды.
В 2014 году против показа «Саломеи» в Санкт-Петербурге, как сообщалось, протестовали казаки. Впрочем тогда отмены спектаклей не последовало.
В интервью «Эху» Роман Виктюк сегодня сказал, что ничего не знает о гастролях в Астрахани, которые якобы намечались на эту осень. В целом, по поводу возникшей ситуации режиссер сказал, что это безобразие.
Спектакли Романа Виктюка вызывали непонимание и недовольство со стороны властей еще с советских времен, — вспоминал сам режиссер в эфире «Эха Москвы»
Комментарии15
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vladislav 11 августа 2018 | 13:05
Ну что, вата, книги когда жечь начнете?
bozk 11 августа 2018 | 13:10
vladislav: Рано. Ещё еду бульдозерами не раздавили
patrikk_1 11 августа 2018 | 13:17
Гастроли «Театра Романа Виктюка» в Астрахани после критики со стороны главы города оказались под угрозой срыва...
Роман Виктюк - дырявая львовская мразь.
kryimzdick 11 августа 2018 | 13:30
patrikk_1: И в той же Астрахани идет разбирательство о жестоком обращении с детьми в детском саду
polsan 11 августа 2018 | 13:16
vladislav: зачем их жечь, их всё равно никто не читает! ))
bozk 11 августа 2018 | 13:05
Пещера
vedma2017 11 августа 2018 | 13:12
bozk:
Степь.
kokapu 11 августа 2018 | 13:08
Спектакли Романа Виктюка вызывали непонимание и недовольство со стороны властей еще с советских времен
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А чего вы хотели? У власти все те же самые партийные и комсомольские работники-пустобрёхи, все те же параноики из КГБ. Чёрного кобеля не отмоешь добела.
cite 11 августа 2018 | 13:08
Это скорее не средневековье, а показное ханжество, невежество и холуйство современных начальников.
vedma2017 11 августа 2018 | 13:16
cite:
Не показное, всё вами перечисленное - естество "недовольных" запретителей.
Выбившаяся в "начальство" бывшая пресс-секретарь.
post_v 11 августа 2018 | 13:10
глава города Губанова Елена (Алена) окончила Московскую школу гражданского просвещения, внесенную в реестр НКО - иностранных агентов.
Эксперты отмечают, что эта структура фактически на деньги США готовила агентов политического влияния.
Так что палки в колеса Виктюку - это маскировка
nestor199 11 августа 2018 | 13:15
Самое смешное в том, что Виктюк о гастролях в Астрахани оказывается и не знал.
rihard 11 августа 2018 | 13:32
nestor199: В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» режиссёр отметил, что узнал об отмене показов «Служанок» и «Саломеи» из СМИ.
«Я далеко сейчас, я понятия об этом не имею. Я выйду только в начале сентября. Отпуск. Все будут в начале сентября. Мы уже 30 лет играем этот спектакль [«Служанки»] по миру и по стране. Это не смешно. Они неграмотные. Господи, в сентябре будет 30 лет спектаклю».
Вы лжец.
shmuel63 11 августа 2018 | 13:26
"....после критики со стороны главы города " - 28 января 1949 года в «Правде» была опубликована редакционная статья «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», ... Советская история повторяется как фарс.
shmuel63 11 августа 2018 | 13:32
Вся современная театральная критика в России выросла из замечания Путина режиссеру Г.Волчек:" У вас Чацкий сопли жует"