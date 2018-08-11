Молния попала в пассажирский Боинг, на котором российские туристы возвращались в Москву из Болгарии, — об этом сообщает Интерфакс. Происшествие случилось накануне. Самолет благополучно приземлился, затем его осмотрели техники. У самолета обуглились элементы конструкции крыла и заклёпки. Теперь лайнеру предстоит более тщательная проверки и оценка безопасности его дальнейшей эксплуатации.