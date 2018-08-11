В Германии разрешили продажу видеоигр с нацистской символикой
Такое решение приняла организация USK, которая регулирует в стране развлекательное программное обеспечение. При этом, уточняется, что использование запрещенной символики должно быть «социально адекватным» – то есть, должно служить художественной или научной цели – или использоваться для воспроизведения конкретных исторических событий. Об этом сообщает телеканал СNN.
Поводом для обсуждения этого вопроса стал выход игры «Вольфштейн-2». Действия в ней происходят в выдуманном мире, где нацисты победили во 2-й Мировой войне. В Германии была выпущена специальная версия игры, в которой свастику заменили нейтральным треугольным символом.
Комментарии11
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sensei54 11 августа 2018 | 12:43
В своё время в "Ил-2 штурмовик" немцы летали подпольно, да и то "за красных".
Орднунг, что поделаешь.
pantv66 11 августа 2018 | 13:02
sensei54: sensei54: Ты не с Одессы? Личный интерес.
sensei54 11 августа 2018 | 13:20
Что я могу сказать? Сейчас, когда я смотрю на скамью подсудимых, у меня слезы. Это слезы стыда. Мне стыдно, что я тоже питерский.
kokapu 11 августа 2018 | 12:54
А если я напишу слово "свастика", ко мне не вломятся утром доморощенные гестаповцы из управления "Э"?
j_partizan 11 августа 2018 | 12:57
То ли ещё будет. "Лиха беда начало".
venq 11 августа 2018 | 12:59
детки! теперь никогда не играйте в немецкие гаджетные игры. тем более, если они онлайн. иначе посадят Ваших родителей, а Вас рассуют по детским домам. :(
pantv66 11 августа 2018 | 13:04
venq: Помечтай вертухай. Не те времена. А как хотелось бы. Правда?
Путин - ....ло! Дальше что?
venq 11 августа 2018 | 13:31
pantv66: да, какже не размечтаться то тут. прямо плечи начали расправляться. моей мечте дружно помогает вся оппозиция, единая в своем бездействии. :D
pantv66 11 августа 2018 | 13:00
У меня в WoT тигра немецкая есть. Вполне себе с немецко-фашистским крестом. Картошки подставляют?
ura_123 11 августа 2018 | 13:10
Что то сразу вспомнился "Вольфинштейн" локализованный для россеюшки,так там свастика на свастике и свастикой погоняет))))
Правда на момент выхода игры в правоскрепной ещё не было отдела "Э" и других мизулино-яровых поправок и подобной белиберды делавшей Штирлица из "17 мнгновений" чуть ли не "демонстрирующим нацистскую символику".
delovoy_podolsk 11 августа 2018 | 13:11
А перекрещенные серп и молот нет желания запретить? А имперского двуглавого орла?.. Все эти запрещения какая-то абсолютная бессмысленная возня чиновников различных государств желающих найти себе работу по интеллекту и по талантам, и совсем не желающих заниматься реальным делом. Перебиранием булавок занялись хотя бы, чтобы деятельность их не касалась жизни других людей.