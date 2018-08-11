Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые в ночь на среду пересекали границу России с Украиной
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые в ночь на среду пересекали границу России с Украиной в районе, где нет погранично-пропускных пунктов. Об этом сообщается в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Беспилотник обнаружил две колонны из восьми грузовиков каждая. Одна из них остановилась на территории, неподконтрольной правительству Украины; вторая вернулась на территорию Российской Федерации.
Комментарии21
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jjuddgge_ddrredd 11 августа 2018 | 12:37
Вывешу свой коммент старый, в котором Я предсказал эти оптимистические события - ввод военной техники на Донбасс...
Почему против нас так легко вводят санкции. Рраз - ввели, вытерев ноги о Путю. Который провозглашался НЕОДНОКРАТНО и самым влиятельным человеком года, и просто человеком года (от Time, например).
Объясняю.
Первое. Потому что все эти номинации и награды "Человек года" - покупаются. Западные MSM - продажны и пропитаны коррупцией. Сейчас это видно оччень хорошо на примере американских Fake News MSM (CNN etc).
Но главное. Западный истэблишмент хорошо понял, что Путя - слабак, трус и банальный коррупционер. А коррупция - это ахиллесова пята нынешней Власти. Запад, надавив на эту пяту, может добиться резалта.
Вспомните, когда Медвед ввёл войска в Грузию, нас все стали уважать, и никто никаких санкций не вводил.
Если бы Военторг и "отпускники" взяли бы Мариуполь, Харьков - никаких бы санкций не было. Запад был бы напуган и сидел бы тихо. Но Путя стал рисовать "хитрые планы" и облажался.
Думаю, Путя не досидит до конца срока, уйдёт как Ельцин, типа по сост. здоровья. Путя хоть и трус, но не дурак, понимает, что дальнейшее его нахождение у Власти - катастрофа лично для него.
Нужен СИЛЬНЫЙ лидер. Сечин например. Да, Сечин -гад. Но для страны это был бы выход. И операция Военторга и "отпускников" по взятию Мариуполя и Харькова просто необходима, это единственный выход, что бы поставить Запад на место. Можно разбомбить парочку украинских авиабаз и долбануть по Киеву аккуратно разок. Вместо того, чтобы клоунадой в Сирии заниматься. Это всего-лишь ИМХО, но других сценариев просто не вижу. Иметь под боком враждебное бандеровское нацистское гос-во (Украину ) - крайне опасно. Надо это гос-во методично РАЗРУШАТЬ и создавать там ХАОС. ..
jjuddgge_ddrredd 11 августа 2018 | 12:40
jjuddgge_ddrredd:
ЗЫ. Трусливый Путя ой как не хотел брать Мариуполь, Харьков. Всё печётся о своих активах в офшорах)))
Но теперь американцы загнали его в угол. Поэтому его может спасти только наступление на Мариуполь. И постепенное строительство Новороссии. Что не может не радовать.
Но сколько времени и возможностей упущено Путей с 2014 года! Сколько мирных жителей убито на Донбассе бандеровскими наци! Разбитая в хлам легендарная Горловка...
Обращаюсь к майданутые скакунам. Не надоело вам чушь писать об "оккупации"?
Все территории восточнее Днепра и население коренное там - сворованы коммуняками и русофобами Лениным и Хрущём у России. Крым, Донбасс - это Россия, находились много лет под оккупацией украинцев. Наглые хохлы всерьёз считали эти сворованные у России земли - Украиной. Но и наглецы же!
Днепропетровск, Харьков, Одесса - все эти земли и тамошнее коренное население до сих пор под фашистской бандеровской оккупацией. Но процесс - пошёл. Крым и Донбасс - это начало процесса.
Запасаемся попкорном и ждём-с развития событий. Всем удачного уикенда)))
arye_11 11 августа 2018 | 12:43
jjuddgge_ddrredd:
Вывешу свой коммент старый,
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Придурок словообильный.
Последуй моему вчерашнему совету и лучше вывеси себя самого, но за шею.
jjuddgge_ddrredd 11 августа 2018 | 12:53
arye_11: Приятно наблюдать, как у русофобов-недоумкоффф, вроде тебя, рвёт пердаки в клочья.
Из нэзалэжной сейчас слышны даже в Москве грохот и взрывы - это взрываются пердаки у бандеровцев.
Сейчас имбецциллы наставят тебе лайков - и тебе временно полегчает...хе-хе
skuulll 11 августа 2018 | 13:03
jjuddgge_ddrredd: Тут вы не правы. Арье и ему подобные майки-хохлы, сбежавшие в Израиль из за антисеметизма, но из за своей больной ненависти к России, они сейчас готовы вылизывать задницы даже нацикам.
multipulti 11 августа 2018 | 13:20
jjuddgge_ddrredd: Да, Сечин -гад
-Фефелов! ты фуфел!
skuulll 11 августа 2018 | 12:39
Помогать днровцам бить фашистов-. святое дело!
luger_max_otto 11 августа 2018 | 12:50
ДНРовцам бить фашистов? То есть себя и тебе подобных? Как интересно разглагольствуют пропутинские прошмандовки- то...
liberastanakol 11 августа 2018 | 12:58
luger_max_otto: ДНРовцам бить фашистов? То есть себя и тебе подобных? Как интересно разглагольствуют пропутинские прошмандовки- то...
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Мачить вас рагулей фашистских чтобы не зиговали и не устраивали факельные шествие в Куеве....
opiatnovyi63 11 августа 2018 | 12:44
И без указанных беспилотников всем понятно, что воровская коррупционная власть в России спонсирует сепаров, гопников и просто отъявленных бандитов ДНР и ЛНР!
liberastanakol 11 августа 2018 | 12:46
opiatnovyi63: Путен хочет убить фсех рагулей нахер....хероев майдаунов....
eniro 11 августа 2018 | 12:58
liberastanakol: Это было круто! Скажи честно, это "виагра" так на тебя действует, да? Ты не перебарщивай только... От мозга кровь отливает.
ura_123 11 августа 2018 | 13:04
eniro: Если только от спинного мозга)))))
Там как у Винни-Пуха,в голове опилки в перемешку с ватой.
eniro 11 августа 2018 | 12:45
Кому "Огурчики" !? Кому "Семечки"!? Огурчи-ики-и?!.. Огурчики !!! Ну?
xuato 11 августа 2018 | 12:46
Все в ДыРу, а потом курс рубля падает на полшестого.
ura_123 11 августа 2018 | 13:02
Гуманитарная помоСчь?
farang 11 августа 2018 | 13:03
Так это просто в военторге полки опустели.
ss2020 11 августа 2018 | 13:04
повышенные пенсии везут...!)))
gluhoy2250 11 августа 2018 | 13:08
Молодцы ОБСЕ красивый мультик нарисовали! Рисованные машинки куда то едут в направлении не известно чего или крго! И, ЧТО??
y3emen1 11 августа 2018 | 13:15
gluhoy2250: по непредсказуемой траектории во флориду, на которой не написано флорида... хочешь тебе мультик подарю?
gitel21 11 августа 2018 | 13:22
Вероятно привезли оборудование для более эффективной утилизации украинских карателей.