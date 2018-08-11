Е.Макаров, которого пытали в ярославской колонии, признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий
Евгений Макаров, которого пытали в ярославской колонии, признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий. Об этом телеканалу «Дождь» сообщили в Фонде «Общественный вердикт». Адвокат Эльдар Лузин рассказал, что 8 августа Макарову было вручен соответствующий документ. В новом статусе по делу его пока не допрашивали. Макаров также получил постановление о государственной защите. Однако, в чем конкретно она должна выражаться, не уточняется. Исполнение постановления возложено на начальника ярославской колонии № 8, где сейчас находится Макаров.
Комментарии4
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danko1 11 августа 2018 | 12:38
Если Макарова избивали по указанию начальника колонии и его заместителя, для отчета перед которыми и делали видеозаписи, в чем признались сами вертухаи, то где их задержания?
Да и перед руководством УФСИН по области отчитывались и записи показывали.
Так что ГУЛАГ организован по приказу свыше. И из Москвы беспредел этот организован повсюду.
ugiazov 11 августа 2018 | 12:46
Пусть Макаров в суд подаёт.
cite 11 августа 2018 | 12:47
Рано или поздно про Макарова забудут и опять начнут мочить, а всех остальных и не прекращают. Пытки, насилие, издевательства - скрепы наших тюрем, этим они и живут.
ugas 11 августа 2018 | 13:00
Во как! Садистские пытки - это просто "превышение должностных полномочий"!